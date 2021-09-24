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Emre Demir'i keşfeden Süleyman Hurma'dan özel açıklamalar! 'İnsanlar bize gülüyordu, Barcelona 200 katına satar'

#Emre Demir#Süleyman Hurma#Barcelona
Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurmadan özel açıklamalar İnsanlar bize gülüyordu, Barcelona 200 katına satar

Kayserispor'da sportif direktörlük yaptığı dönemde Emre Demir'i 8 yaşında keşfeden ve kulübün altyapısına katan Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, genç oyuncunun Barcelona'ya transferi sonrası Spor Arena'ya konuştu.

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Spor Arena / Fatih GİDER - Ertan Ali UYAR - Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde Emre Demir'i kulübün altyapısına kazandırma sürecini ve genç oyuncunun Barcelona'ya transferini Spor Arena'ya değerlendirdi.

Kayserispor'da 2005-2015 yılları arasında yönetimde yer alan Hurma, Emre Demir'in Kuvayi Milliyespor'dan Barcelona'ya uzanan kariyer hikayesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EMRE DEMİR'İ NASIL KEŞFETTİ?

'Emre Demir'i nasıl keşfettiniz?' sorusunu yanıtlayan Hurma, "2012 yılında Emre Demir 8 yaşındayken bir videosunu seyrettim. Bahsedilen Youtube videosu mu hatırlamıyorum. Çok uzun zaman geçti ama bir videosunu izlettiler. Hemen Kayseri'ye davet ettim ve ailesiyle birlikte geldiler." dedi.

Emre'nin altyapıda hemen dikkat çektiğini vurgulayan Hurma, "Kayseri'de altyapı oyuncularıyla oynattık. Üst düzey bir yetenek olduğunu gördüm. Yaşını küçültmüşsün, onlarla oynuyormuş gibiydi. Sonrasında ailesini Kayseri'ye götürdüm, onlara ev tuttum. Ailenin geçimini bir şekilde sağladık." şeklinde konuştu.

GEÇ BİLE KALDI

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Genç oyuncunun, Barcelona'ya transferini de yorumlayan Süleyman Hurma, "Transferi çok normal. Geç bile kaldı. Ülkedeki gelişimini tam tamamlayamadı. Hatta geri gitti. Keşke daha önce gitseydi. Orada gelişimini tamamlayabilirse Emre'nin büyük bir yıldız olma ışığı var. Ondan beklentimiz de böyle." ifadelerini kullandı.

Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurmadan özel açıklamalar İnsanlar bize gülüyordu, Barcelona 200 katına satar

İNSANLAR BİZE GÜLÜYORDU

Emre'nin Kayserispor'a kazandırıldığı dönem bu imzanın küçümsendiğini de dile getiren Hurma, "Benim Kayserispor'dan ayrılalı 6 sene oldu. Ayrıldığımda insanlar, Emre Demir'in farkında değildi. Büyük yıldız olacağını söylediğimde insanlar gülmüştü. '8 yaşında çocuk almışlar' demişlerdi. Transfer fotoğrafımızı basına servis ettiğimizde gülmüşlerdi. Ben Kayserispor'da iken insanlar daha farkında değildi." dedi.

17 yaşındaki futbolcuyla zaman zaman görüştüklerini de belirten Süleyman Hurma, Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın aynı dönemde Emre Demir'in transferine onay vermediği iddiaları için şu sözleri kullandı:

"Beşiktaş'ın durumlarını tam detaylı bilmiyorum. Ben Emre'yi görür görmez getirdim zaten. Sonrasında büyük takımlar da istedi ama hem Emre hem babası, Kayserispor için sağlam durdular."

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400 MİLYON EURO ÇOK NORMAL

Emre'nin Barcelona'ya transferini şaşırmadığını ve potansiyeline ulaşması halinde sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 400 milyon euroluk değere de ulaşabileceğini dile getiren Hurma, "Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. İnsan hayatında böyle şeyler az olur. Sadece benim ve ailesinin değil, tüm ülkemizi gururlandıracak başarılar elde edebilir. Emre'de bu potansiyel var. O seviyeye daha erken gelebilirdi. Türkiye'deki koşullardan dolayı daha önce gelemedi. Yolu açık olsun. Barcelona, Emre'den 200 katını çıkarabilirler. Serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olması çok normal. Emre potansiyeline ulaşırsa bu rakamlara ulaşabilir. Umarım Kayserispor da sonraki satış için pay hakkı almıştır. Sözleşmeye bunu ekletmişlerdir." dedi.

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Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurmadan özel açıklamalar İnsanlar bize gülüyordu, Barcelona 200 katına satar

'BARCELONA'YA GİDECEĞİM' DİYORDU

Emre Demir'in yetiştiği ve 2012 yılına dek top koşturduğu Mersin ekibi Kuvayi Milliyespor'da yöneticilik yapan Zeki Gündüz de Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

İşte Zeki Gündüz'ün sözleri;

Emre buradan ayrıldığında çok küçüktü. Babası hocalık yapıyordu. Bizden Kayseri'ye gitti. Abisini de Çanakkale'ye vermiştik. Dayısını da Gençlerbirliği'ne yollamıştı.

Emre onurumuz oldu. 5-6 sene önce Emre, 'Barcelona'ya gideceğim' diyordu. Hayali gerçek oldu. Emre iyi bir çocuk, Mersin'e geldiğinde hep uğruyor. Babası da kulüpte kongre üyesi ve genel kaptan oldu.

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#Emre Demir#Süleyman Hurma#Barcelona