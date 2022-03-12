Barcelona maçı sonrası Galatasaray ve Pena dünyanın dilinde

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Galatasaray’ın, Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalması tüm dünya basınında büyük yankı yarattı. Başta İspanyol gazeteleri olmak üzere tüm yayın organları sarı kırmızılı takıma ve özellikle de kaleci Inaki Pena’ya övgüler yağdırdı. Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçıyla ilgili yorumları şöyle:

MARCA: HİÇ HESAPTA YOKTU

G.Saray, Barcelona’yı çok iyi analiz etmiş, nasıl durduracağını biliyordu. Xavi’nin takımı hiç hesapta olmayan bir beraberlik aldı. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia’nın dizi buna engel oldu. Pena, harika işler yaptı. Barcelona, Türk cehennemine

gitmeden önce üzerine düşeni yapamadı.

MUNDO DEPORTiVO: PENA, PARILDADI

Galatasaray Nou Camp’ta direndi, Pena, parıldadı. Barcelona’nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı.

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EL PAİS: XAVİ İLK YARIYI ÇÖPE ATTI

G.Saray, her şeyiyle savunma yaptı. Pena, kış transferinde Galatasaray’a gönderilmesinin cezasını Barcelona’ya kesti. Xavi, bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci devre kendine gelse de beraberliği

bozamadı. Barcelona İstanbul’da kazanmak zorunda.

LAVANGUARDIA: TUR TEHLiKEDE

Torrent'in Galatasaray’ı, savunmada hiç boşluk vermedi. Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico’dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul’da zorlu bir maça çıkacaklar.

EUROPA PRESS:

Barcelona'nın Galatasaray’a kiraladığı Inaki Pena, Avrupa Ligi’nde gecenin sürprizi oldu. Yaptığı kurtarışlarla Barça teknik heyetine kendisini kanıtladı.

LA SEXTA:

Barcelona’nın karşısına Inaki Pena dikildi. Pena, spektüküler kurtarışlara imza attı ve Barcelona’ya geçit vermedi.

BiLD: YILDIZLAR SÖNÜK KALDI

Barcelona’nın yıldızları sönük kaldı. Galatasaray karşısında buldukları fırsatları değerlendiremediler.

KiCKER: ZOR ANLAR

Barcelona durgun bir oyun sergileyerek Galatasaray savunması karşısında zor anlar yaşadı.

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L’EQUIPE: G.SARAY KALEYi DÜŞÜRMEDi

Barça o kadar da tehlikeli değil. Galatasaray, Barcelona’nın girdiği 15 gol pozisyonuna rağmen kalesini düşürmedi.