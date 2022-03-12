Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Barcelona maçı sonrası Galatasaray ve Pena dünyanın dilinde

#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi
Barcelona maçı sonrası Galatasaray ve Pena dünyanın dilinde
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılıların dünya devi Barcelona karşısındaki başarısı tüm dünyada yankı buldu. İspanya medyasından Mundo Deportivo, “Barça, ikinci yarıda şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı” derken, Marca, “Galatasaray, Barcelona’yı nasıl durduracağını biliyordu” yorumunu yaptı. El Pais, “Pena, Galatasaray’a gönderilmenin cezasını kesti” diyerek İspanyol eldivenin performansına dikkat çekti. Brezilya’dan Globo Esporte de, “Barcelona’dan kiralık giden Pena, kaleyi kapattı” başlığını attı.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın, Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalması tüm dünya basınında büyük yankı yarattı. Başta İspanyol gazeteleri olmak üzere tüm yayın organları sarı kırmızılı takıma ve özellikle de kaleci Inaki Pena’ya övgüler yağdırdı. Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçıyla ilgili yorumları şöyle:

MARCA: HİÇ HESAPTA YOKTU

G.Saray, Barcelona’yı çok iyi analiz etmiş, nasıl durduracağını biliyordu. Xavi’nin takımı hiç hesapta olmayan bir beraberlik aldı. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia’nın dizi buna engel oldu. Pena, harika işler yaptı. Barcelona, Türk cehennemine
gitmeden önce üzerine düşeni yapamadı.

MUNDO DEPORTiVO: PENA, PARILDADI

Galatasaray Nou Camp’ta direndi, Pena, parıldadı. Barcelona’nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Barcelona-Galatasaray maçı İspanya ve dünya basınında Cehennem başlıkları ve dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu detayı...Barcelona-Galatasaray maçı İspanya ve dünya basınında! 'Cehennem' başlıkları ve dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu detayı...Haberi görüntüle

EL PAİS: XAVİ İLK YARIYI ÇÖPE ATTI

G.Saray, her şeyiyle savunma yaptı. Pena, kış transferinde Galatasaray’a gönderilmesinin cezasını Barcelona’ya kesti. Xavi, bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci devre kendine gelse de beraberliği
bozamadı. Barcelona İstanbul’da kazanmak zorunda.

LAVANGUARDIA: TUR TEHLiKEDE

Torrent'in Galatasaray’ı, savunmada hiç boşluk vermedi. Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico’dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul’da zorlu bir maça çıkacaklar.

EUROPA PRESS:

Barcelona'nın Galatasaray’a kiraladığı Inaki Pena, Avrupa Ligi’nde gecenin sürprizi oldu. Yaptığı kurtarışlarla Barça teknik heyetine kendisini kanıtladı.

Gözden Kaçmasın

Barselona’dan ayrılıp İzmir’e gelen Galatasarayda Sofiane Feghouliden Türkçe yanıtBarselona’dan ayrılıp İzmir’e gelen Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den Türkçe yanıt Haberi görüntüle

LA SEXTA:

Barcelona’nın karşısına Inaki Pena dikildi. Pena, spektüküler kurtarışlara imza attı ve Barcelona’ya geçit vermedi.

BiLD: YILDIZLAR SÖNÜK KALDI

Barcelona’nın yıldızları sönük kaldı. Galatasaray karşısında buldukları fırsatları değerlendiremediler.

KiCKER: ZOR ANLAR

Barcelona durgun bir oyun sergileyerek Galatasaray savunması karşısında zor anlar yaşadı.

Haberin Devamı

L’EQUIPE: G.SARAY KALEYi DÜŞÜRMEDi

Barça o kadar da tehlikeli değil. Galatasaray, Barcelona’nın girdiği 15 gol pozisyonuna rağmen kalesini düşürmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna