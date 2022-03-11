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Barselona’dan ayrılıp İzmir’e hareket eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den Türkçe yanıt

#Galatasaray#Sofiane Feghouli#Barcelona
Barselona’dan ayrılıp İzmir’e hareket eden Galatasarayda Sofiane Feghouliden Türkçe yanıt

Barcelona karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, İspanyol ekibi ile iç sahada oynayacakları maç için hazır olduğunu ifade etti. Barselona Havalimanı’nda Demirören Haber Ajansı’na konuşan Cezayirli yıldız, İstanbul’da oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı. İkinci maça hazır olduğunu dile getiren Feghouli, gol atacak mısın yönünde gelen soruya ise "İnşallah" cevabını verdi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, karşılaşmanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye’ye dönememişti.

Geceyi İspanya’da geçiren sarı-kırmızılı kafile, bugün TSİ 17.00’de sıralarında Barselona’dan İzmir’e hareket etti. Akşam saatlerinde İzmir’e inmesi beklenen kafile, derbinin hazırlıklarına İzmir’de başlayacak.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında derbi maçta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, yarın saat 14.30’da Altay’ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir antrenman yapacak.

Sarı-kırmızılılar, pazar günü de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda çalışmalarına devam edecek. Galatasaray kafilesinin İstanbul’a gelişine ise hava şartlarına göre karar verilecek.

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Barselona’dan ayrılıp İzmir’e hareket eden Galatasarayda Sofiane Feghouliden Türkçe yanıt

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#Galatasaray#Sofiane Feghouli#Barcelona

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