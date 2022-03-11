Barselona’dan ayrılıp İzmir’e hareket eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den Türkçe yanıt

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, karşılaşmanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye’ye dönememişti.

Geceyi İspanya’da geçiren sarı-kırmızılı kafile, bugün TSİ 17.00’de sıralarında Barselona’dan İzmir’e hareket etti. Akşam saatlerinde İzmir’e inmesi beklenen kafile, derbinin hazırlıklarına İzmir’de başlayacak.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında derbi maçta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, yarın saat 14.30’da Altay’ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir antrenman yapacak.

Sarı-kırmızılılar, pazar günü de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda çalışmalarına devam edecek. Galatasaray kafilesinin İstanbul’a gelişine ise hava şartlarına göre karar verilecek.

😍 Sofiane Feghouli'den Türkçe yanıtlar



🗣️ Gelecek maçla ilgili ne düşünüyorsun?: Ateş gibi geçecek.

🗣️ Maça hazır mısın?: Her zaman!

🗣️ Maçta gol atabilecek misin?: İnşallahpic.twitter.com/GE6UtkGJio — Spor Arena (@sporarena) March 11, 2022

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