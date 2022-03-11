Barcelona-Galatasaray maçı İspanya ve dünya basınında! 'Cehennem' başlıkları ve dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu detayı...

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Camp Nou'daki mücadelede kalesini gole kapatan Sarı-kırmızılılar, 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacan rövanş maçı için de saha avantajını eline almış oldu.

Barcelona - Galatasaray maçı, başta İspanya olmak üzere Avrupa ve dünya basınında geniş yankı buldu.

"İSTANBUL'DA KOLAY OLMAYACAK"

Mundo Deportivo(İspanya): İstanbul'da final! Barcelona, Galatasaray savunmasını ve sarı-kırmızılılara kiraladığı Inaki Pena'yı geçemedi. Tur için her şey İstanbul'a kaldı. Barcelona'nın işi kolay olmayacak. Galatasaray, Camp Nou'da iyi direndi.

Marca(İspanya): Barcelona, Türk cehennemine gitmeden önce üzerine düşeni yapamadı.

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"KİM BU AKTÜRKOĞLU? ATLETIC0 MADID YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Sport (İspanya): Kim bu Aktürkoğlu? Genç kanat oyuncusu Galatasaray'ın Barcelona karşısında en tehlikeli oyuncularından biri oldu. Aktürkoğlu adı Nou Camp'ta sürpriz yarattı. Domenec Torrent genç kanat oyuncusunu Barcelona'yı şaşırtmak için kilit rol verdi. Evet, adı bilinmiyor ancak bu Türk Galatasaray'da şimdiden 9 gol attı ve Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından henüz fark edilmedi. Buna rağmen Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor.

Sport (İspanya): Fren! Barcelona, evinde berabere kaldığı Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek zorunda. Xavi'nin rotasyonu Galatasaray'a karşı etkili olmadı. Maçın devamındaki değişiklikler de işe yaramadı.

El Pais (İspanya): Barcelona, İstanbul'da kazanmak zorunda.

Tuttosport (İtalya): Barcelona maçı domine etti ama Galatasaray rakbini durdurmayı başardı.

Daily Mail (İngiltere): Barcelona'nın kiralık kalecisi Inaki Pena, Memphis Depay, Ferran Torres ve takım arkadaşlarını durdurdu.

ESPN (ABD): Barcelona, Galatasaray beraberliğiyle hayal kırıklığına uğradı.

L'Equipe (Fransa): Barcelona'nın 15 gol pozisyonuna rağmen Galatasaray'ın kalesi düşmedi.

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"BARCELONA, TÜRK CEHENNEMİNDE ÇEYREK FİNAL ARAYACAK"

El Confidencial (İspanya): Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacak.

Bild (Almanya): Barcelona'nın yıldızları Galatasaray karşısında sönük kaldı.

Sky Sports (İngiltere): Barcelona hayal kırıklığına uğradı.

Corriere dello Sport (İtalya): Barcelona, Galatasaray karşısında 0-0'ıun ötesine geçemedi ve şansını İstanbul'a bıraktı.

Kicker (Almanya): Barcelona, durgun bir oyun sergileyerek Galatasaray'ın sıkı takım savunmasına karşı zorlandı.

Voetbal (Hollanda): Kiralık Barça kalecisi, Memphis ve Frenkie'ye sinir bozucu bir akşam yaşattı.

Globo Esporte (Brezilya): Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı kaleci, Barça'ya karşı kalesini gole kapattı.

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A Bola (Portekiz): Barcelona coşkusuna Türk freni!

Record (Portekiz): Barcelona, krizdeki Türk kulübünü yenemedi.