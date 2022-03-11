Son Dakika: Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri

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Ligdeki kötü gidişata son veremeyen Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çaldığı 90 dakikadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray 'ın yıldızlar topluluğu rakibi karşısında sergilediği başarılı performans Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını rövanş öncesi umutlandırdı.

Nef Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finalini alacak takımın belli olacağı kritik maç öncesi geri sayıma geçen Galatasaray taraftarı, ''Galatasaray nasıl tur atlar?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri ve detaylar haberimizde.

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri

Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş öncesi umutlu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Aslan, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda konuk edeceği dev rakibini mağlup etmesi halinde çeyrek final biletini cebine koyacak.

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Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek. 15'er dakika oynanacak iki uzatma devresinde eşitlik bozulmaması halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Barcelona galibiyetinde ise temsilcimizin Avrupa Ligi macerası sona erecek.

Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları Spor Arena'da olacak.