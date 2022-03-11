Barcelona-Galatasaray maçı sonrası Xavi Hernandez'in Galatasaray şaşkınlığı! İstanbul'daki rövanş maçı...

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Camp Nou'daki mücadelede kalesini gole kapatan Sarı-kırmızılılar, 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacan rövanş maçı için de saha avantajını eline almış oldu.

BARCELONA'DAN KİRALANAN INAKI PENA MAÇA DAMGA VURDU

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona karşısında iyileşen Muslera yerine tercihini Pena’dan yana kullanırken, İspanyol eldiven hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

22 yaşındaki kaleci bonservisini elinde bulunduran Barça’ya karşı 2’si ilk yarıda olmak üzere 4 net pozisyonda geçit vermedi. 27. dakikada Depay’ın kullandığı serbest atışta Pena şık bir kurtarışla barajı aşan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

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Bu kurtarışın ardından Barcelona’nın Türkçe Twitter hesabından Inaki Pena paylaşımı yapıldı.

Pena, 41. dakikada Depay’ın sol çaprazdan vuruşunda yine inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

İkinci yarıda da 2 kritik pozisyonda Barça’ya geçit vermeyen genç eldiven maç başında kendisini destekleyen taraftarların protestosuyla karşılaştı.

BARCELONA 17 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Sezona kötü başlayan, teknik direktörlük görevine Xavi'yi getirdikten sonra çıkışa geçen Barcelona, ligde ve Avrupa'da 17 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray karşısında 1 topu direkten dönen Katalan devi, diğer pozisyonlarda ise Inaki Pena'ya ve Galatasaray savunmasına takıldı.

Barcelona'nın gol atamadığı son maç, 8 Aralık 2021'de evinde Bayern Münih'e karşı oynadığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı mücadele olmuştu.

Barcelona, 2022 yılında da ilk kez bir maçta gol atamadı.

YİNE CAMP NOU, YİNE BERABERLİK

Öte yandan Galatasaray, tarihinde 9. kez karşılaştığı Barcelona ile 3. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak 5 Kasım 2001'de Şampiyonlar Ligi grup maçında yine Camp Nou'da rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

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XAVI HERNANDEZ'İN GALATASARAY ŞAŞKINLIĞI

Barcelona teknik direktörü Xavi, mücadele sonrası Galatasaray'ın özellikle savunmada sergilediği oyundan etkilendiğini söyledi.

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Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen kaleci Pena'yı öven Xavi; "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ikilisiyle ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Galatasaray çok iyiydi." dedi.

İstanbul'daki rövanş için endişeli olmadıklarını belirten Xavi, "İstanbul'daki maç için endişeli değiliz, kazanma duygumuz var. Galatasaray'dan çok iyiydik. En azından 1-0 bitebilirdi. Bu sonuç haksızlık oldu. Moral bozmaya gerek yok. Avrupa'da kazanmak daha da zor. Napoli maçı gibi oldu. Hakikaten duygular, sonuç, her şey benziyor. Çok fazla hak ettik, kazanmalıydık. Yazık oldu. Türkiye'de kazanmamız lazım." dedi.

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ADAMA TRAORE: ÜZGÜNÜZ

Barcelona'nın yıldızlarından Adama Traore ise galip gelemedikleri için üzgün olduklarını şu sözlerle ifade etti:

Kendi evimizde alınan 0-0'lık sonuçla mutlu olmamız mümkün değil. Neleri yapıp neleri yapamadığımızı analiz edeceğiz. Bu maçta olanları değiştiremeyiz ama deplasmanda kazanmak için 90 dakikamız daha var. Üzgünüm.

ERIC GARCIA: İSTANBUL'DA BİZİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Barcelona futbolcusu Eric Garcia, İstanbul'daki rövanş maçının önemine vurgu yaptı: Galatasaray'ın ligde iyi bir dönemden geçmemesine rağmen rekabetçi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıdaki baskıda iyi savunma yaptılar ama ikinci yarıda Napoli'nin yaptığı gibi savunmada bekleyip hücum için boşluklar aradılar. Karşımızda, içinde bulunduğu durumu hak etmeyen bir takım vardı. Xavi bizi bu konuda uyarmıştı. İkinci yarıda uyanıp daha etkin oynamaya çalıştık ama olmadı. İstanbul'da bizi nasıl bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Oraya kazanmak için gideceğiz.

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JORDI CRUYFF: PENA BİZİMLE OLACAK MI? GÖRECEĞİZ

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff ise Galatasaray'da kiralık oynayan Inaki Pena'nın geleceği hakkında konuştu.

"Kazanacak bir 11'imiz vardı ve iyi de oynadık, pozisyonlar bulduk ama yararlanamadık. Çok da net pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Inaki Pena kalesinde güven vererek oynadı, pasları da çok iyiydi. Yazın bizimle olacak mı? Bunu bekleyip göreceğiz."