Barcelona-Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! 'Lionel Messi özlemini giderdi, 70 milyon euro...'

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Barcelona ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kerem Aktürkoğlu'nun performansı dikkat çekti.

3 KİŞİDEN SIYRILDI, AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ

Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla Galatasaray'ın grubunu lider tamamlamasında büyük rol sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, Barcelona karşısında da etkili olmayı başardı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Top az farkla dışarıya gitti.

Galatasaray'ın ataklarının genelinde sırtlayıcı olmayı başaran ve rakiplerine üst üste attığı çalımlarla dikkatleri üzerine çeken Kerem, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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GÖZLEMCİLER CAMP NOU'DA

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in gözlemcilerinin, 23 yaşındaki futbolcuyu izlemek için Camp Nou'da olduğu da iddia edildi.

XAVI MAÇ ÖNCESİ ÖVMÜŞTÜ

Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray kompakt bir takım. Bireysel olarak da Kerem Aktürkoğlu gibi beni şaşırtan yetenekte futbolcular var." ifadelerini kullanmıştı.

PENA KURTARDI, BARCELONA PAYLAŞTI

Ayrıca Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena da kritik kurtarışlara imza attı.

Inaki Pena'nın Depay'ın frikiğinde yaptığı kurtarış sonrası Barcelona'nın Türkçe hesabından paylaşım yapıldı.