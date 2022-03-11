Barcelona 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

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Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş maçı 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu, net bir pozisyondan yararlanamazken Barcelona ise kaleci Inaki Pena'ya takıldı.

Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı cebine koydu.

GOMIS BAYRAĞA TAKILDI

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in 77. dakikada kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

27nci dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Barcelonanın kazandığı serbest vuruşta Depayın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Pena kurtardı.



36ncı dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sol kanattan topla birlikte kat eden Kerem, Destten sıyrılarak ceza sahasına doğru hareketlendi. Topu sağına çeken Keremin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



41inci dakikada Frenkie De Jongun pasıyla sol kanatta topla buluşan Depayın sağ ayağıyla sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pena, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



57nci dakikada Barcelonanın kazandığı köşe vuruşunda Depay, pasını Albaya verdi. Albanın pasıyla tekrar topla buluşan Depayın ortasında Busquetsin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena kornere tokatladı.



62nci dakikada Traorenin sağ kanattan ceza sahası içi son çizgisinden yaptığı ortada Taylan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Albanın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Traore, Depay, Torres

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mostafa