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Aziz Yıldırım'ın toplantısında neler yaşandı? 'Güler yüzlü esprili ve şefkatli...'

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırımın toplantısında neler yaşandı Güler yüzlü esprili ve şefkatli...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

Aziz Yıldırım ismi anıldığı zaman, öfke ve kızgınlık akla gelirdi. 6 yıllık dinlenme süresi Aziz Bey’i oldukça sakinleştirmiş.

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Dünkü basın toplantısında bambaşka bir görüntü sergiledi. Esprili, güler yüzlü, hoşgörülü, başka bir Yıldırım vardı. Medyayı yine eleştirdi, sesi de yükseldi ama bir ‘Baba şefkati’ vardı ifadelerinde.

KAHKAHALAR EKSiK OLMADI

Benim toplantıda kendisine yönelttiğim transferle ilgili soruya, “Evet Mourinho ile transfer konuştuk. Süleyman’ı mutlaka alalım dedi” yanıtıyla salonu kahkahaya boğdu.

AT ALDIM YARIŞ KAZANAMADIM

Aynı şekilde Ekol TV muhabiri Sezgin Gelmez’e de “Atçı bu, atçı” diye takıldı. Hiç yarış oynamadığını, çok at sahibi olduğunu, 600 bin pound verdiği bir atın hiç yarış kazanamadığını söyledi.

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0-1 F.BAHÇE GALiP

F.Bahçe’nin başarısızlığını kızı üzerinden anlattı. TV’de F.Bahçe’nin 1-0 yenik olduğu bir maçı izlediğini skoru soran kızına ‘galibiz’ dediğini anlattı. Kızı skoru gösterince de “TV yalan söylüyor” diye işin içinden çıktığını söyledi.

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KONUŞAMIYORLARDI

Sık sık medyaya takılan Yıldırım, futbola hakim olan nobran, kızgın ve kavgacı dilin nedenini, kendisinin yokluğuna bağladı ve “Ben varken konuşamıyorlardı” dedi.

ELiMi SIKSA NE DERDiM

Yıldırım, kahkahalar ve espriler eşliğinde devam eden toplantıda Ali Koç yönetimi için de kavgacı bir dil kullanmadı. Kendisi ile küs olmadığını söyledi ve “Divan seçiminde elimi sıksa ne diyebilirdim ki!” dedi.

HAVADAN MI GiDEYiM?

Kaybettiği seçim için hem gülüyor, hem güldürüyordu, “Ali Koç’a kaybettim. Vay efendim, garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık.”

FETÖ KONUSUNDA ÇOK ÖFKELi

Evet hoşgörülü ve espriliydi ama zaman zaman iddiasını ve öfkesini de gösterdi. Özellikle FETÖ konusunda... Basın toplantısı, seçimde Aziz Yıldırım’ın izleyeceği politikanın ip uçlarını verdi. Sakin ve hoşgörülü bir politika izleyecek. Kırmadan, kavgadan uzak ama iddiasını hep ortaya koyarak.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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