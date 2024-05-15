Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Mourinho teklifi! 'Adaylığa mecbur kaldım! 3 yıl için geliyorum...'

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Fenerbahçe'de 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını canlı takip ediyoruz...

6 yıl önce biz giderken 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dediler. Şimdi de 'Aziz Yıldırım gelsin kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz istemezsek ülkede hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz? Biz içimizde birlik olursak. Beraber olmazsak hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin Kuva-yi Milliyesidir.

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"BAŞKANLIĞA HİÇ NİYETİM YOKTU"

Neden aday olduk? Hiç niyetim yoktu, keyfim de yerinde, işler de yerinde çok şükür para da kazanıyorum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim. 'Sen varken olmayız' dediler. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım hapisteyken.

"BUGÜN 12 MİLYAR TL BORÇ VAR"

1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devlete gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.

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"BEN FENERBAHÇELİYİM, ANLAMIYORLAR BUNLAR"

Bazı tekliflerim olacak birazdan, ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz... Anlamıyorlar, anlamıyorlar bunlar.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ VE YENİ SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.

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"BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?"

Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Açık olacağız. Fenerbahçe camiası büyüktür, bu büyüklüğün altında herkes ezilir. Birlik beraberlik olursa. Olmazsa onlar bizi ezer.

"BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Twitter'da yazıyorsunuz, ben Twitter'ı okumuyorum. Benim trollüm de yok. Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Ben hiçbir partiyi tutmam. Girsem bu zamana kadar girerdim partiye. 'Hükümet destekli' diyorlar. Yok öyle bir şey. Ben Atatürkçüyüm. Ben laik, cumhuriyet insanıyım. Ben bir laf üzerine geliyorum: 'Ben varken bizi şampiyon yapmayacaklar.' lafı üzerine geliyorum. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı... Biz nasıl şampiyon olacağız o zaman?

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"ÇOCUKLAR KAZANANIN YANINDA OLMAK İSTİYOR! ONLARI KURTARMALIYIZ"

Çocukları kurtarmalıyız! Benim kızım geliyor, maç oynanıyor... Fenerbahçe 0, karşı takım 1. Maçı sordu, "1-0 galibiz" dedim. Sonra baktı 'Neden yalan söylüyorsun?' dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz.

"3 SENE İÇİN GELİYORUM! FAZLASI OLMAZ"

72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! 'Yap' deseniz bile yapamam.

"MOURINHO İLE YÜZ YÜZE 2 SAAT GÖRÜŞTÜK"

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Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey...

"15 MİLYON EURO VERİLİR Mİ?' DİYORLAR SANA NE!"

Şimdi diyorlar 'Mourinho'ya 12 alıyor, ekibiyle beraber 15 milyoneuro. 15 Milyon euro verilir mi?' Ya sana ne kardeşim? Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek. Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor. Suudi Arabistan'a gitmiyor, rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon $! Anlayın yani değerli basın, olumlu olun.

ALİ KOÇ'A MOURINHO TEKLİFİ!

Bu yönetime teklifim: Beraberce Mourinho işine imzayı atalım. Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim. Jose Mourinho ile görüşen arkadaşlarla, mevcut yönetimde yürüten arkadaşlarla birlikte gitsinler. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek de, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.

"BANKA BORCUNU KAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin üzerinde ölü bir toprak var. 4 sene bizden, 6 sene de üstüne 10 senedir bir ölü toprak var. Bunu, imece usulüyle hep beraber kaldıracağız. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Tüm borcu kapacağım demiyorum. Borç kapatmaya değil şampiyon olmaya geliyoruz.

Zengin adam dışarıda kalsın para versin. İçeride olursa çalışmaz. Murat Ülker'e aday ol, beni de listene yaz dedim. Ferit Şahenk'e de aynısını dedim. İşleri güçleri var.