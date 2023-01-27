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GeÃ§en yÄ±l aÅŸÄ± yaptÄ±rmaya karÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Avustralya AÃ§Ä±k'ta bu sene mÃ¼cadele eden Novak Djokovic yine tenis dÄ±ÅŸÄ±nda bir konudan manÅŸetleri sÃ¼slÃ¼yor. Bu kez sorun RÄ±sp tenisÃ§inin kendisi deÄŸil, babasÄ± Srdjan Djokovic.

Avustralya AÃ§Ä±k'Ä±n dÃ¼zenlendiÄŸi Melbourne'de Novak Djokovic kadar ailesine de ilgi var. Ã–nceki gÃ¼n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflardan biri ise bÃ¼yÃ¼k bir krizi beraberinde getirdi.



TurnuvayÄ± takip eden Rus tenisseverlerle fotoÄŸraflar Ã§ektiren Srdjan Djokovic'in bu fotoÄŸraflarÄ±n birinde Ukrayna - Rusya savaÅŸÄ±nda gÃ¼ndem olan ve 'Putin'in Zafer Ä°ÅŸareti' olarak bilinen 'Z' harfli bir tiÅŸÃ¶rt giyen Rus seyirciyle olmasÄ± Ã§ok konuÅŸuldu.

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Z SEMBOLÃœ NE ANLAMA GELÄ°YOR?

Rusya'nÄ±n Ukrayna'yÄ± iÅŸgalinde tanklarÄ±n Ã¼zerinde bulunan, daha sonra kÄ±yafetlere kadar yayÄ±lan Z ve V sembolleri Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. HakkÄ±nda Ã§eÅŸitli teoriler Ã§Ä±kan bu iki sembolle ilgili Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ ve 'Z' sembolÃ¼nÃ¼n 'Zafer'i, 'V' sembolÃ¼nÃ¼n ise 'GÃ¶rev tamamlanacak' cÃ¼mlesini temsil ettiÄŸini ifade etmiÅŸti.

"Ã‡OK YAÅžA RUSYA!" DEDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Baba Djokovic'in ayrÄ±ca Rus taraftarlarla birlikte Putin ve Rusya lehine marÅŸlar sÃ¶ylediÄŸi ve 'Ã‡ok yaÅŸa Rusya' dediÄŸi de iddia edildi.

Ukrayna'nÄ±n Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Vasyl Myroshnychenko, sosyal medyada yayÄ±lan bu fotoÄŸraflar ve Rusya yanlÄ±sÄ± tezahÃ¼rat iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Srdjan Djokovic'in turnuvaya giriÅŸinin engellenmesini talep etti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Myroshnychenko aÃ§Ä±klamasÄ±nda; "BÃ¶ylesine bir tenis figÃ¼rÃ¼nÃ¼n babasÄ± neden bÃ¶yle ÅŸeyler yapar anlamÄ±yorum. Rusya'nÄ±n bir yÄ±ldÄ±r Ukrayna'da kaÃ§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, sivillere iÅŸkence ettiÄŸi ortada. BÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±! GereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.

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BABA DJOKOVIC'TEN AÃ‡IKLAMA GELDÄ°! Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°



Srdjan Djokovic, yarÄ± final maÃ§Ä± Ã¶ncesi bir aÃ§Ä±klama yaparak Ã¶zÃ¼r diledi ve yarÄ± final maÃ§Ä±nÄ± tribÃ¼nden seyretmeyeceÄŸini belirtti.

"Ben sadece oÄŸluma destek olmak iÃ§in buradayÄ±m. Bu tÃ¼r haberlere ve manÅŸetlere konu olma niyetim asla yoktu. Novak'Ä±n tÃ¼m maÃ§larÄ±ndan sonra galibiyetini kutlamak iÃ§in taraftarlarÄ±nÄ±n yanÄ±na gidiyorum ve onlarla fotoÄŸraflar Ã§ektiriyorum. YayÄ±lan anlar da bunlardan biriydi. Asla farklÄ± bir niyetim olmadÄ±. Benim ailem de savaÅŸ dehÅŸetini yaÅŸadÄ±. Biz sadece barÄ±ÅŸ istiyoruz. BugÃ¼nkÃ¼ yarÄ± final maÃ§Ä±nÄ± evde izlemeyi tercih ediyorum ve oÄŸluma baÅŸarÄ±lar diliyorum. Herkese sevgiler."

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FÄ°NALE YÃœKSELDÄ°! RAKÄ°P TSITSIPAS

Novak Djokovic, babasÄ±nÄ±n tribÃ¼ndeki desteÄŸi olmadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yarÄ± final maÃ§Ä±nda ABD'li Tommy Paul'u 7-5 6-1 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek finale yÃ¼kseldi. SÄ±rp raket finalde 10. Avustralya AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸunu almak iÃ§in Yunan tenisÃ§i Stefanos Tsitsipas ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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