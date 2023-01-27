Son Dakika: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı! Son teklif kabul edildi, resmi açıklama an meselesi...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir yakından takip ettiği Jayden Oosterwolde'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi yükselten sarı lacivertli takım, futbolcu ve kulübüyle yeni rakam üzerinden anlaşma sağladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; birkaç hafta süren uzun bir pazarlığın ardından Parma ve Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda el sıkıştı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisine yapılması bekleniyor.

TEKLİF 8 MİLYON EURO'YA YÜKSELTİLDİ

Parma'nın kapısını ilk olarak 6 milyon Euro'luk teklifle çalan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisinden olumsuz cevap almıştı. Sarı lacivertli ekibin taksitli ödeme planına sıcak bakmayan Parma, teklifin 2 milyon Euro daha yükseltilmesinin ardından olumlu cevap verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin son olarak bonuslar dahil olmak üzere 8 milyon Euro teklif etmesiyle taksitli ödeme planını kabul eden Parma, 21 yaşındaki genç sol bekin transferine onay verdi. Jayden Oosterwolde'nin önümüzdeki günlerde sarı lacivertli takıma imza atması bekleniyor.

FABRIZIO ROMANO DA DOĞRULAMIŞTI

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazmıştı. Oyuncunun sarı lacivertli takımla her konuda anlaştığını belirten dünyaca ünlü gazeteci, Parma'nın son teklife vereceği yanıtla birlikte transferin olumlu olarak noktalanması beklendiğini ifade etmişti.

ARA TRANSFER DÖNEMİNİN İKİNCİ İMZASI

Gerçekleşmesi halinde Oosterwolde, Samet Akaydin'in ardından Fenerbahçe'nin ara dönemdeki ikinci transferi olacak.

FENERBAHÇE BU MODELİN MEYVESİNİ ALIYOR

Sarı lacivertli kulüp, son dönemde Eljif Elmas’la başlayıp Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Attila Szalai, Kim Min Jae, Arda Güler, İsmail Yüksek ve İsak Vural gibi oyunculara yatırım yaparken olumlu geri dönüşler almış ve yüksek bedelli satışlar gerçekletirmişti.

Haberin Devamı

GENÇLERE YATIRIM YAPAN KAZANIYOR

Futbolcu değerlemesi konusunda en güvenilir kaynak olarak kabul edilen Transfermarkt tarafından hazırlanan ‘2022-23 sezonunda Süper Lig’de değeri en çok yükselen oyuncular’ listesi önemli bir gerçeği ortaya koydu: Gençlere yatırım yapanlar kazanıyor. 1 Temmuz 2022’den günümüze değeri en çok artan futbolcular listesinin ilk 20’sinde yer alanların 14’ü, 25 yaş ve altı isimlerden oluşuyor. Diğer oyuncuların ikisi 26, biri 27, diğer üçü ise 29 yaşında.

İLK 3'TE FENERBAHÇELİLER VAR

Bu periyotta değeri en çok yükselen isim, Fenerbahçeli İsmail Yüksek. Sezon başında 350 bin Euro fiyat biçilen 24 yaşındaki oyuncu şu an tam 4 milyon 800 bin Euro. Yüzde bin 271 oranında değer kazanan İsmail’i, 4 milyon Euro’luk artışla takım arkadaşı Arda Güler takip ediyor. 1 Temmuz’da 6 milyon Euro olan değeri, 4 milyon Euro’luk artışla 10 milyona yükselen Arda’nın ardından bir başka Fenerbahçeli Attila Szalai geliyor. Macar stoperin değeri 12 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya çıktı.

Haberin Devamı

OYNAMASALAR DA DEĞERLERİ ARTIYOR

İsmail ile Arda’nın pek fazla oynamamalarına karşın değerlerinin artmaya devam etmesi yeteneklerine duyulan güvenin bir sonucu. Genç ve gelecek vadeden futbolcular, oynasa da oynamasa da değer kazanıyor. Listenin ilk 3 sırasını oluşturan Fenerbahçeli futbolcuların ardından Galatasaray’dan 3 isim; Yusuf Demir, Sacha Boey ve Victor Nelsson geliyor. 19 yaşındaki Yusuf ve 22 yaşındaki Boey’in değerleri 2.5 milyon Euro artarken, 24 yaşındaki Nelsson’daki değişim 2 milyon Euro olarak gerçekleşti.

KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

Haberin Devamı

JESUS SOL BEK İSTEĞİNİ İLETMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ardından, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya TRANSFER etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.

Haberin Devamı

ARŞİV | JORGE JESUS'UN FLAMENGO DÖNEMİ