'Avrupa'nın kralı' Fenerbahçe! PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih'i solladı...

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Bu sezon oynadığı 33 resmi karşılaşmada 97 gol atarak maç başına 2.94 gibi yüksek bir yüzde tutturan Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa’nın en iyi 10 liginde en çok hat-trick yapan (bir maçta 3 gol atan) oyunculara sahip takım. Transfermarkt’ın araştırmasına göre sarı lacivertli futbolcular tüm kulvarlarda 5 kez hat-trick yaptı. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi 2’şer, Cengiz Ünder ise 1 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

KANE 3 KEZ YAPTI

Fenerbahçe’den sonra bu listeye giren ikinci Süper Lig takımı Kasımpaşa oldu. Lacivert beyazlılarda Erdem Çetinkaya ve Nuno Da Costa, birer maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Avrupa’nın en iyi 10 liginde bu sezon en çok hat-trick yapan oyuncu Harry Kane oldu. İngiliz oyuncu, Bayern Münih forması ile oynadığı 25 maçta 3 kez hat-trick yapmayı başardı. Stuttgart’tan Serhou Guirassy ise 2 kez 3 ve üzeri gol attı.

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AVRUPA’NIN EN iYi 10 LiGiNDE EN ÇOK HAT-TRiCK YAPANLAR

1. Fenerbahçe 33 maç, 5 hat-trick (Dzeko 2, Batshuayi 2, Cengiz 1)

2. Bayern Münih 25 maç, 3 hat-trick (Kane 3)

3. Stuttgart 20 maç 2 hat-trick (Guirassy 2)

4. Kasımpaşa 23 maç, 2 hat-trick (Da Costa, Erdem)

5. Freiburg 25 maç, 2 hat-trick (Grifo, Gregoritsch)

6. Feyenoord 25 maç, 2 hat-trick (Gimenez 2)

7. PSG 26 maç, 2 hat-trick (Mbappe 2)

8. Atletico Madrid 27 maç, 2 hat-trick (Griezmann, Morata)

9. Lille 27 maç, 2 hat-trick (Zhegrova, David)

10. Sporting 28 maç, 2 hat-trick (Gyokeres, Paulinho)

* Cengiz Kayseri, Batshuayi Adana maçlarında 4’er gol attı.