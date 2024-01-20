×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

'Avrupa'nın kralı' Fenerbahçe! PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih'i solladı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Cengiz Ünder
Avrupanın kralı Fenerbahçe PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münihi solladı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 08:20

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon tüm kulvarlarda 5 kez hat-trick yaptı. Dzeko ve Batshuayi 2’şer, Cengiz ise 1 kez hat-trick yapma başarısını gösterdi.

Haberin Devamı

Bu sezon oynadığı 33 resmi karşılaşmada 97 gol atarak maç başına 2.94 gibi yüksek bir yüzde tutturan Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa’nın en iyi 10 liginde en çok hat-trick yapan (bir maçta 3 gol atan) oyunculara sahip takım. Transfermarkt’ın araştırmasına göre sarı lacivertli futbolcular tüm kulvarlarda 5 kez hat-trick yaptı. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi 2’şer, Cengiz Ünder ise 1 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Avrupanın kralı Fenerbahçe PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münihi solladı...

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini bitiriyorFenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini bitiriyor!Haberi görüntüle

KANE 3 KEZ YAPTI 

Fenerbahçe’den sonra bu listeye giren ikinci Süper Lig takımı Kasımpaşa oldu. Lacivert beyazlılarda Erdem Çetinkaya ve Nuno Da Costa, birer maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Avrupa’nın en iyi 10 liginde bu sezon en çok hat-trick yapan oyuncu Harry Kane oldu. İngiliz oyuncu, Bayern Münih forması ile oynadığı 25 maçta 3 kez hat-trick yapmayı başardı. Stuttgart’tan Serhou Guirassy ise 2 kez 3 ve üzeri gol attı.

Haberin Devamı

Avrupanın kralı Fenerbahçe PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münihi solladı...

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Brezilyalı yıldızı Frede 3 kulüp birden talip olduFenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e 3 kulüp birden talip olduHaberi görüntüle

AVRUPA’NIN EN iYi 10 LiGiNDE EN ÇOK HAT-TRiCK YAPANLAR

1. Fenerbahçe 33 maç, 5 hat-trick (Dzeko 2, Batshuayi 2, Cengiz 1)
2. Bayern Münih 25 maç, 3 hat-trick (Kane 3)
3. Stuttgart 20 maç 2 hat-trick (Guirassy 2)
4. Kasımpaşa 23 maç, 2 hat-trick (Da Costa, Erdem)
5. Freiburg 25 maç, 2 hat-trick (Grifo, Gregoritsch)
6. Feyenoord 25 maç, 2 hat-trick (Gimenez 2)
7. PSG 26 maç, 2 hat-trick (Mbappe 2)
8. Atletico Madrid 27 maç, 2 hat-trick (Griezmann, Morata)
9. Lille 27 maç, 2 hat-trick (Zhegrova, David)
10. Sporting 28 maç, 2 hat-trick (Gyokeres, Paulinho)
* Cengiz Kayseri, Batshuayi Adana maçlarında 4’er gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Cengiz Ünder

BAKMADAN GEÇME!