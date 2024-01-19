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Son dakika: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini bitiriyor!

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Son dakika: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini bitiriyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 16:18

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve transfer döneminin henüz başında önemli transferler yapan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico Madrid'in inadı kırıldı, transferde mutlu son çok yakın.

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Süper Lig'de lider konumda bulunan, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe transferde önemli işler yapmaya devam ediyor.

BONUCCI VE KRUNIC GELMİŞTİ

Kadrosuna ilk olarak Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi katan Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'e de imza attırarak devre arası transfer sezonuna dikkat çeken bir giriş yapmıştı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN ATLETICO'NUN İNADI KIRILDI!

Sarı-lacivertli kulüp, milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferi için büyük aşama kaydetti. TRT Spor'un haberine göre yapılan son görüşmede Atletico Madrid'in inadı kırıldı ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme üzerindeki son detayları görüşüyor.

ÇAĞLAR, FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe ile gizli bir görüşme yapan Çağlar Söyüncü, kendisine gelen başka teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico'ya bildirip bu kararında diretti. Milli stoperin bu kararlılığı transferin önemli etkenlerinden oldu.

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SELAHATTİN BAKİ, UÇAK BİLETİNİ İPTAL EDİL MADRİD'DE KALDI

Çağlar Söyüncü transferi için bir süredir Madrid'de bulunan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, dün gece kalkan uçakla İstanbul'a gelecekti. Uçak biletini iptal eden Baki, Madrid'de kalıp Atletico yönetimiyle son bir görüşme daha yaptı ve transferi büyük ölçüde bitirdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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