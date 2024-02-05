Avrupa'nın deplasman kralı Fenerbahçe! Dünya devlerini tek tek solladı...

Haberin Devamı

Dış sahada oynadığı 12 karşılaşmanın 11’ini kazanıp, sadece Adana Demirspor ile deplasmanında 0-0 berabere kalan sarı lacivertli takımın maç başı puan ortalaması 2.83’e ulaştı.

Avrupa’nın Top 10 ligindeki deplasman performansı Fenerbahçe’ye en çok yaklaşan takımlar, maç başına 2.6 puan kazanan Almanya Bundesliga lideri Leverkusen ile Hollanda Eredivisie’nin zirvesindeki PSV oldu.

CENGİZ ÜNDER, MBAPPE İLE YARIŞIYOR

Sakatlıktan kurtulduktan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçeli Cengiz Ünder, önceki gün Bitexen Antalyaspor deplasmanında attığı golle 2024 yılındaki gol sayısını 7’ye çıkardı. Yıldız futbolcu, PSG’den Kylian Mbappe ve Porto’dan Evanilson ile birlikte yeni yılda en fazla gol atan üç futbolcu arasında.

Haberin Devamı

'SÜPER ÜÇLÜ' SUSKUN

16 gol 2 asisti olan Dzeko, 9 gol 8 asisti olan Szymanski ve 7 gol 7 asisti olan Tadic Antalyaspor maçında da fileleri havalandıramadı. Bu üçlüden Dzeko ve Tadic en son 5 hafta önce 7-1’lik Konyaspor maçında birer gol atarken, Szymanski ise son olarak 9 hafta önce 3-1’lik Beşiktaş maçında fileleri havalandırmıştı.

2024'ÜN KRALI CENGİZ ÜNDER

Antalyaspor deplasmanında 42. dakikada mükemmel bir vuruşla perdeyi açan Cengiz Ünder, bu sezon sarı lacivertli forma altında 8. golünü attı. Sarı lacivertli futbolcu bu gollerini 4 karşılaşmada atarken, hepsinde de perdeyi açan isim oldu. 4-3’lük Kayserispor, 5-1’lik İstanbulspor ve 2-1’lik MKE Ankaragücü maçlarında takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, 1 gol kaydettiği Kayserispor karşılaşması haricindeki tüm diğer gollerini 2024 yılında attı. Cengiz Ünder Trendyol Süper Lig’de yeni yılda en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıktı.