Beşiktaş-Trabzonspor maçında Semih Kılıçsoy resitali! Bir ilki başardı, en golcü...

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Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 24. hafta maçında Semih Kılıçsoy'un performansı dikkat çekti.

AMARTEY GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 7 maç sonra bir mücadeleye ilk 11'de başladı. Son olarak Süper Ligin 18inci haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçında görev alan Amartey, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapmak için Gana Milli Takımı'na gitti. Bu sürede ligde 5, kupada ise 1 maç kaçıran Amartey, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Tecrübeli oyuncu böylece 7 maç sonra bir karşılaşmada 11'de görev aldı.

SEMİH KILIÇSOY'A YENİDEN GÖREV

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında Mert Günok sarı kart cezası, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy ise sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Sakatlıklarını atlatan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy'un yanı sıra cezasını tamamlayan Mert Günok, 1 maçlık aranın ardından ilk 11de görev aldı.

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HASRETE SON VERDİ

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 44üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

Semih Kılıçsoy, 62. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Ayrıca 2023/24'te Süper Lig'de en fazla gol atan Beşiktaş oyuncusu olan Semih Kılıçsoy (6), Tyler Boyd'dan (Eylül 2020) bu yana siyah-beyazlı formayla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

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SON 7 MAÇTA 7 GOL

Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı.