Beşiktaş - Trabzonspor maçında çokça tartışılan penaltı pozisyonu için dikkat çeken analiz: 'VAR bunu yapamaz!' | 'Sinirlenmek istemiyorum ama...'

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. Beşiktaş'a gaibiyeti getiren golleri genç yıldız Semih Kılıçsyo kaydetti.

Arda Kardeşler'in yönettiği dev maçta birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Yazarımız Fırat Aydınus, Kardeşler'in yönetimini ve verilen kararları değerlendirdi.

İşte Aydınus'un analizi;

Ligde 15. maçını yöneten Arda Kardeşler’in bir önceki müsabakası Galatasaray-Gaziantep’ti... Sanırım algoritmik veri olarak maçtan spesifik hatası yok Arda Kardeşler’in. Bu maçtaki 4. hakem (Turgut Doman) ve VAR (Alper Çetin) atamaları da riskliydi. Kardeşler vasatın altında bir performans sergiledi. Disiplin cezalarının yanı sıra faul ve fena hareketlerde, özellikle elle oynamalarda hatalı kararlar verdi.

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FENERBAHÇE - GALATASARAY STRATEJİSİNİ UYGULADI

Kardeşler, daha önce yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki stratejisini burada da uygulamaya çalıştı ve futbolcularla iletişim kurarak sorunları çözmeye çalıştı. Fakat aynı strateji her büyük maçta aynı olumlu sonucu vermez. Nitekim maçın belli bir bölümünde çıkarmadığı kartların sonucu olarak ikinci yarıda kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Maçın önemli pozisyonlarına gelince...

PENALTI GEREKİYORDU

Beşiktaş ceza alanındaki Svensson-Bardhi pozisyonunda siyah beyazlı futbolcunun rakibin sadece formasını çekmesine odaklanmak belki ‘Yeterli değil’ dedirtebilir. Ama aynı zamanda alttan da diziyle yaptığı müdahale pozisyonun geneli itibariyle penaltıyı gerektirirdi.

VAR, 'ATAK BAŞLANGIÇ FAZI' DİYEMEZ

Semih Kılıçsoy’un attığı ilk golden önce yaşanan Rashica-Mendy arasındaki mücadele hakemin yorumu. Rashica’nın Mendy’yi formasından çekmesi sonrası oynatıp oynatmaması kabul edilebilir. O çekmenin Mendy’yi ne kadar etkilediği bir yorum. Ben de devamdan yanayım. VAR da atak başlangıç fazı olarak değerlendiremez.

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VAR HAKEMİ ŞİDDETİ YETERLİ GÖRMEDİ

Trabzonsporlu Baniya’nın Semih Kılıçsoy’a taç çizgisinde yaptığı eylem dördüncü hakemin ve hakemin gözünden kaçtı sanırım. Burada kırmızı kart verse kimse bir şey diyemez. Sanırım VAR hakemi de kırmızı kart için çağırıp izlettirme adına şiddeti yeterli görmedi.

Beşiktaş'ın ilk golünden önceki penaltı pozisyonu için beIN Trio ekibi ne dedi?

ÇOBAN: "TARTIŞMASIZ BİR PENALTI"

Deniz Çoban (beIN Trio): Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyon için olabilecek en kötü yerde kalmış. Varsa formadan çekme varsa diz var. Arda baktığı yerden sadece Trabzonsporlu oyuncuyu görüyor. Daha iyi yerde olmak için de kendini zorlamamış. Açıkça formadan çekme var. Tek başına çekme olsa denge bozmuyor diyebilirim. Formadan çekti, bu sırada dizi kalçasına vuruyor, bir oyuncu topu göğsüne göre ayarlamaya çalışırken dengesi bozuluyor. Bu hareketin bütünü tartışmasız ve açık bir penaltı. Türkiye liglerinde Alper Çetin'in ne kadar bir tecrübesi var ki Beşiktaş - Trabzonspor maçına uygun görülmüş. Onun yanındaki Erkan Engin'in ne kadar bir tecrübesi var ki AVAR olarak konmuş. Derse ki MHK, verecek hakem bulamadım tecrübeli diyorsa cezaya giren hakem yok.

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DURAN: "VAR'IN DAVET ETMESİ GEREKİRDİ"

Bahattin Duran (beIN Trio): Diz darbesi var. Devrilmeye başladı. Formadan da çekse döndürüp atacak. Bu pozisyon net penaltı. Diz darbesi olmasaydı, sadece formayı yukarı çekmesinden dolayı ben çok anlayışlıyım ya anlayabilirdim. Forma elinde, dizi koyup indiriyor. Elde artık kanıt var. Arda Kardeşler, hiçbir şey görmüyor bu pozisyonda, çok yanlış yerde. Diz darbesi tek ayağı havada olan Bardhi'ye yapılmış, formadan çekme var. VAR müdahalesi olur. Hakem izlemeye davet edilir. Bunu gören Arda Kardeşler, 1 kere izleyince penaltı verirdi.

YILDIRIM: "SİNİRLENMEK İSTEMİYORUM"

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Svensson'un arkası dönük, topu göğsüyle indirmek isteyen rakibine karşı dizini çıkarması dikkatli bir hamle mi, doğal bir mücadele mi. Forma zaten sünüyor. Diz darbesi olmasa savrulacak zaten. VAR'daki arkadaşlar dikkatli olacak, formayı çekme de diz darbesi de hakeme kapalı. Yoruma açık, şarj içeren bir pozisyon mu bu? Somut kanıt var mı? Var. Sevgili VAR'daki arkadaşlar, ben sizin... Sinirlenmek istemiyorum. Hangi tecrübeyle o kadroya seçildiniz, ben bilmiyorum. Açıklanması lazım. Hangi performansla bu maçta görev aldınız, açıklanması lazım. Bu kadar net pozisyonu nasıl değerlendiremiyorsunuz! Yorumu kamuoyuna bırakıyorum.