Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından çarpıcı yorumlar: 'Semih Kılıçsoy böyle istedi!' | 'Premier Lig'de göreceğimiz türden bir iş'

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri genç futbolcu Semih Kılıçsoy kaydetti.

Bu skorun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Beşiktaş, 39 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez mağlup olan Trabzonspor ise 37 puanla 4. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, kritik karşılaşmayı köşelerinde değerlendi ve Semih Kılıçsoy'a ayrı bir parantez açtı. İşte yorumlar...

Güntekin Onay: Semih Kılıçsoy böyle istedi

Son üç maçlarını kazanamamış iki takımın kritik mücadelesinde kara bulutları dağıtan Beşiktaş oldu. İki ekip de emniyetli bir oyun başlangıcı tercih ederken Beşiktaş’ta Fernando Santos, savunmanın önünde Daniel Amartey’i kullandı. Çıplak gözle ilk kez izleme şansı bulduğum Daniel Amartey’in pozisyon bilgisi yüksek, ağır olmasına rağmen savunma yönü kuvvetli ve dün çok iyi bir maç çıkardı.

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BAHTİYAR-NECİP İKİLİSİ HATASIZDI

Savunmada Bahtiyar Zaynutdinov-Necip Uysal ikilisi hatasız oynarken; Gedson Fernandes ve Milot Rashica çok çalıştılar. Ancak genel anlamda yüksek oyun disiplini ile oynayan ve iyi alan daraltan Beşiktaş’ın top ayağında iken yaratıcılık sorunları devam ediyor. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 2 harika golle maçın yıldızı olurken, onun dışında Trabzonspor savunmasını zorlayan tek oyuncu Milot Rashica idi. Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun tüm iyi niyetlerine rağmen fiziksel olarak istenen düzeyde değil.

VISCA DIŞINDA KALİTELİ OYUNCU YOK

Trabzonspor'a gelince... Bordo mavili takım özellikle ilk yarıda Beşiktaş’a oranla derli toplu görünmesine rağmen hiç pozisyon üretemedi. Trabzonspor’da sahada Edin Visca dışında kaliteli oyuncu yok. Trezeguet de çok istikrarsız. İkinci yarı Mısırlı oyuncuyla kaçan 2 net fırsat da kontratak hücumlarıyla geldi. Dün Semih Kılıçsoy dışında üzerine çok da fazla konuşulacak bir maç olmadı. Beşiktaş, kazanma arzusu ve oyun disiplini ile krizdeki rakibini geçerken siyah beyazlıların iyi futbol oynadığını söylemek iyimserlik olur. Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar takıma katılııp, Rachid Ghezzal da hazır olunca Beşiktaş’ın hücum gücü daha da yukarıya çıkacaktır.

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Fırat Aydınus: Trabzon doğumlu Semih, maçın yıldızı oldu

Sezona erken havlu atarak taraftarların içinde en ufak umut kırıntısı bile bırakmayan iki takım için bu müsabaka bir nevi özür maçı niteliğindeydi. Her ikisinde de sakatlar, kadro dışılar ve gönderilenler bir hayli fazlaydı. İlk yarıda temposu çok yüksek olmayan ve ritim tutturulamayan bir mücadele izledik. Kısır bir 45 dakikaydı. İlk 23 dakikada Trabzonspor kanatlardan Trezeguet ve Visca ile Beşiktaş’ın üstüne gitti. Umut ve Svensson’un zaaflarından yararlanmak istediler.

ORTA SAHADA BÜYÜK SAVAŞ

25. dakikadan sonra Beşiktaş az da olsa dengeyi kurmaya çalıştı. İlk 45 dakikada orta sahada Fernandes-Amartey ikilisi ile Berat-Mendy ikilisinin birbirlerine üstünlük kurma savaşı vardı. Trabzonspor’un daha baskılı oynadığı ve golsüz bitecek diye düşünülen ilk yarının son anlarında Semih’in kimsenin beklemediği anda uzaktan çektiği şut Beşiktaş’ın devreyi 1-0 önde kapatmasını sağladı.

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İLK YARIDAKİ MAÇIN TAM TERSİ

Ligin ilk yarısında Trabzon’un Beşiktaş’ı 3-0 yendiği ‘topu rakibe verip, kapılan toplarla sonuca gitme’ taktiğini bu kez siyah beyazlılar sergiledi. Sürekli olarak Rashica, Ghezzal, Cenk ve Semih ile geçiş fırsatları kolladılar. Belki tedirginlik ve yenilmeme korkusundan olsa gerek, ilk yarıdaki durgunluğun tam tersine, daha hareketli ve tempolu bir ikinci yarı izledik.

İKİNCİ GOLDE TRABZONLULAR UYUDU

İlk yarıdaki golünde tekniğini konuşturan Semih, bu kez fizik gücünü konuşturarak ikinci golünü attı. Trabzon Araklı doğumlu olan Beşiktaşlı Semih, Trabzonspor maçının yıldızı oldu. İkinci golde Trabzonsporlular adeta uyudu. Taçtan gelen topu Cenk’in tek pasta Semih’e indirmesi ve bu oyuncunun üç rakibinin arasından geçerek gol atması, Premier Lig’de göreceğimiz türden bir pozisyondu. Dikkat çekici olan nokta, Semih’i durduramayan üç Trabzonsporlu’nun Berat, Mendy ve Baniya olmasıydı. 2-0’dan sonra Trabzonspor Beşiktaş’ın üstüne gelmeye başladı ve Trezeguet ile iki mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu sonuçla üst üste 4. mağlubiyetini alan Trabzonspor zor zamanlara iyice yelken açtı. Beşiktaş ise bir nebze de olsa taraftarın gönlünü aldı.