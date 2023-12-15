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Avrupa'daki şahane gecenin ardından ülke puanına kritik artı! Fenerbahçe ve Beşiktaş; son maçta kazandı, Galatasaray elenmesine rağmen katkı verdi...

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Beşiktaş
Avrupadaki şahane gecenin ardından ülke puanına kritik artı Fenerbahçe ve Beşiktaş; son maçta kazandı, Galatasaray elenmesine rağmen katkı verdi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 11:03

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabı sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, gruplarındaki son maçlarından galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertliler, H Grubu'nu lider bitirdi. Daha önce vedası kesinleşmiş olan Beşiktaş ise prestij maçından galip gelerek grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından futbolseverlerin gözü, ülke puanına çevrildi. İşte bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen katkı verdiği sıralamadaki son durum...

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Avrupa kupalarında grup etapları dün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, gruplarındaki son maçlarına çıktı. Sarı - lacivertliler, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Daha önce Konferans Ligi'ne vedası kesinleşen Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup ederek grubunu 3. sırada tamamladı.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Kopenhag'a mağlup olmuş ve Devler Ligi'ne veda etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2!

Avrupadaki şahane gecenin ardından ülke puanına kritik artı Fenerbahçe ve Beşiktaş; son maçta kazandı, Galatasaray elenmesine rağmen katkı verdi...

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Bu sonuçların ardından gözler, UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı maçlarla birlikte perşembe gününü 2'de 2 ile kapatan Türkiye, sıralamadaki yerini korudu.

GALATASARAY'DAN ELENMESİNE RAĞMEN KATKI

Avrupadaki şahane gecenin ardından ülke puanına kritik artı Fenerbahçe ve Beşiktaş; son maçta kazandı, Galatasaray elenmesine rağmen katkı verdi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan Galatasaray, iki ayrı alanda ek puanlar kazandırdı.

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İSKOÇYA GELİYOR, DİKKAT!

Belçika'yı takip eden Türkiye, bir yandan da arkasından gelen İskoçya ile arasındaki puan farkını korumak ve artırmak için mücadele ediyor.

İşte ülke puanı sıralamasındaki son durum;

1- İNGİLTERE: 100.553
2 - İSPANYA: 86.114
3 - İTALYA: 83.284
4 - ALMANYA: 80.909
5 - FRANSA: 62.164
6 - HOLLANDA: 59.900
7 - PORTEKİZ: 53.149
8 - BELÇİKA: 46.000
9 - TÜRKİYE: 37.100
10 - İSKOÇYA: 35.850

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Beşiktaş

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