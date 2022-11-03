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Avrupa'da Türk futbolu için tarihi gece! Hedefimiz 4'te 4 yapmak... Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu... İnce hesaplar...

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#Avrupa Lig#Konferans Ligi#Fenerbahçe
Avrupada Türk futbolu için tarihi gece Hedefimiz 4te 4 yapmak... Fenerbahçe ve Trabzonsporun muhtemel rakipleri belli oldu... İnce hesaplar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde dört ekibimizden üçü liderlik, biri de tur için sahaya çıkacak. İşte hem ülke puanı için hem de bir üst turda dünya devleriyle karşılaşmamak adına tarihi gecede bizi bekleyen ince hesaplar ve korkutan senaryo...

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Avrupa kupaları tarihinde Türkiye ilk kez grup aşamasından dört takım birden çıkarmaya çok yakın. Konferans Ligi’nde Başakşehir ve Sivas çıkmayı zaten garantilemişti.

Başakşehir evinde iddiasız İskoç ekibi Hearts’ı, Sivas ise Çekya’da Slavia’yı yenerse diğer sonuçları beklemeksizin liderliklerini garantileyecekler ve play-off oynamadan doğrudan son son 16 turuna kalacaklar.

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AVERAJ HESAPLARI DEVREYE GİREBİLİR

F.Bahçe saat 23.00’te Dinamo Kiev’e konuk olacak. Temsilcimiz, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Polonya’daki maçta galip gelip, Rennes’in maç sonucunu bekleyecek. Fransız ekibi ise evinde AEK Larnaka’yı ağırlayacak.

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Puan eşitliği sürerse averaj hesapları devreye girecek. İki ekibin genel ve ikili averajları eşit ancak ekibimizin attığı gol sayısı fazla. F.Bahçe’de Mert Hakan, Peres, Gustavo, Rossi ve İrfan Can Eğribayat forma giymeyecek.

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ÖNCE GENEL AVERAJ, SONRA ATILAN TOPLAM GOL

UEFA kurallarına göre; aynı puana sahip iki takımın ikili averajlarının eşit olması durumunda önce genel averaja bakılıyor. Genel averajda da eşitlik varsa bu noktada atılan toplam gol sayısına bakılıyor. Burada eşitlik bozulmaması halinde deplasman golü fazla olan takım liderliğini ilan edecek.

B Grubu'nda 11 puanı bulunan Fenerbahçe ve Rennes aralarındaki maçların beraberlikle bitmesi sebebiyle ikili averajları eşit. Genel averajda ise Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in 3 averajı bulunuyor. Toplam atılan golde de Fenerbahçe'nin rakibine 11'e 10 üstünlüğü bulunuyor. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü var.

DEPLASMAN GOLÜ BİLE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan takım, grubunu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak. Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım lider olacak.

TRABZONSPOR iNCE HESAPLAR YAPIYOR

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Trabzon 20.45’te, liderliği garantileyen Ferençvaroş’u ağırlayacak. Ekibimiz kazanır, Monaco da evinde Kızıl Yıldız’la berabere kalırsa tur atlayacak. Fırtına kazanır, Kızıl Yıldız da galip gelirse tur atlayanı genel averaj belirleyecek. Trabzon ve Monaco kazanırsa Fırtına Konferans’a gidecek.

F.Bahçe’nin rakibi Dinamo Kiev’in elenmesi kesinleşti. AEK Larnaka ise Konferans Ligi’ne gidecek. Trabzonspor için liderlik hariç her seçenek olası. Ekibimiz turlayabilir, Konferans Ligi’ne gidebilir veya elenebilir.

Başakşehir ikili averajda Fiorentina’ya üstün olduğu için grubu aynı puanda bitirmeleri durumunda lider olacak. Sivas Slavia’ya yenilse bile eğer Cluj kazanırsa üçlü averajda grubu lider bitirecek.

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FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ OLABİLİRLER

Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sevilla, Sporting, Shakhtar, Juventus ve Salzburg yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe ve TRABZONSPOR Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa play-off turunda bu takımlardan ikisiyle eşleşecek.

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