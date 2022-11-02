Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu, Hearts maçı öncesi konuştu: Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Konferans Ligi
Emre Belözoğlu, Hearts maçı öncesi konuştu: Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 18:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’ndaki son maçında yarın İskoçya ekibi Hearts’i konuk edecek olan Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya kalmayı hedeflediklerini söyleyen Belözoğlu, "Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz, istediğimiz" dedi.

"DÜNYA KUPASI İYİ GİDEN TAKIMLAR İÇİN OLUMLU OLMAYACAK"

Bu yıl ilk kez sezon ortasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın iyi giden takımlar için olumlu olmayacağını kaydeden Emre Belözoğlu, "Mevcut kadro ile oyuncuların Dünya Kupası’na gitmesi; milli takım seviyesinde olması bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi ara. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşayacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30’a yakın maç kalacak. Takımlara pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak" şeklinde konuştu.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

Emre Belözoğlu son olarak Hearts’ın eksikleriyle ilgili gelen soruya, "Hearts’ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoç Ligi’ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak