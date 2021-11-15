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Avrupa medyası, A Milli Takım'ın grubunu konuşuyor! 'Karadağ'a Eurovision'da ekstra puan vermeliyiz'

#Milli Takım#Hollanda#Norveç
Avrupa medyası, A Milli Takımın grubunu konuşuyor Karadağa Eurovisionda ekstra puan vermeliyiz
Koray Durkal

Alman Kicker, Türkiye için “Yeni mucizeler peşinde” ifadesini kullanırken, Hollandalı medya kuruluşu Voetbal, 2-0’dan galibiyeti veren milli takımlarına, “Aptalca bir kayıp” eleştirisinde bulundu. Norveç’in Dagbladet gazetesi de, “Şimdi Karadağ’a 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ekstra puan vermemiz gerekiyor!” esprisini yaptı.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye’nin Cebelitarık’ı 6-0 yenmesinin ardından Norveç’in Letonya ile 0-0, Hollanda’nın da Karadağ ile 2-2 berabere kalmasıyla tüm hesapların alt üst olması Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Hollanda, Karadağ ve Norveç gazetelerinin yanı sıra, Alman, Fransız, Belçika ve İspanyol medya kuruluşları, futbolun her zaman sürprizlere açık olduğunu bir kez daha kanıtlayan skorlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Avrupa medyasının Türkiye-Cebelitarık, Karadağ-Hollanda ve Norveç-Letonya maçlarıyla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

ALMANYA

KiCKER: Cebelitarık zaferi sonrası Türkiye yeni ‘mucizeler’ umut etmeye devam ediyor.

SKYSPORT: Stefan Kuntz için hassas görev. Türkiye için Dünya Kupası bileti hâlâ orada.

SPORT BiLD: Kuntz’un umut partisi! 2018 Dünya Kupası’ndaki utanç verici yokluğun ardından Hollanda yine titriyor.

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HOLLANDA

AD: Şok Karadağ beraberliğiyle, anlamı olmayan son grup karşılaşması, aniden ya hep ya hiç maçına dönüştü.

VOETBAL: Aptalca bir kayıp. Hollanda, Dünya Kupası play-off’larını bile kaçırabilir. Senaryolar korkutucu.

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NORVEÇ

AFTENPOSTEN: Karadağ’dan Norveç’e hediye paketi. Dünya Kupası umudu hâlâ devam ediyor.

DAGBLADET: Şimdi Karadağ’a 2022’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nda ekstra puan vermemiz gerekiyor!

VERDENS GANG: Yeni bir fırsat, beklenmedik bir hediye.

KARADAĞ

ViJESTi: Büyük Karadağ, Hollanda’ya Katar biletini vermedi.

CDM: Hatırlanması gereken bir gece. Yenilginin eşiğinden Hollanda’ya karşı kahramanca bir sonuç

Gözden Kaçmasın

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FRANSA

L’EQUiPE: Hollanda’nın yeni bir hayal kırıklığını önlemek için salı günü Norveç’e karşı son bir şansı var.

BELÇİKA

NiEUWSBLAD: Portakallar için ne büyük bir utanç! Ve tüm suç onların.

İNGİLTERE

DAiLY MAiL: Hollanda, 2018 Dünya Kupası’nın acı tadını silme şansına sahipken Karadağ’ın dönüşü şoke etti.

İSPANYA

MARCA: Hollanda, Katar için bavulları çoktan hazırlamıştı. Vujnovic’in golü onları gerçeğe döndürene kadar gruptaki son maçı unutmuşlardı bile.

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#Milli Takım#Hollanda#Norveç

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