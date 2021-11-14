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A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a geldi

#Milli Takım#Karadağ#Dünya Kupası
A Milli Futbol Takımı, Karadağa geldi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

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Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan karşıladı. Milli takım kafilesinde kart cezalısı Mert Müldür de yer aldı.

Milliler, Karadağ maçı öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 21.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Karadağ-Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.

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#Milli Takım#Karadağ#Dünya Kupası

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