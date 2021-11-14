Son Dakika Haberi... Karadağ'dan Türkiye maçı öncesi flaş 'Hollanda' açıklaması! 'Lider bitirsinler...'

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Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile oynayacakları son maç öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

'LİDER BİTİRMESİNİ İSTİYORUM'

Hollanda'nın grubu lider tamamlamasını istediğine vurgu yapan Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç" dedi.

'AYNI PERFORMANSI GÖSTERECEĞİZ'

Tecrübeli teknik adam sözlerini "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

'KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Karadağ'ın santraforu Osmajic ise "Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" şeklinde konuştu.

HOLLANDA KARŞISINDA 2-0'DAN GERİ DÖNÜLER

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Karadağ, A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği gecede Hollanda karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın skoru 2-2'ye getirerek rakibinin Dünya Kupası bileti almasını engelledi ve Türkiye'ye fırsat bulmasını sağladı.

MİLLİ TAKIM NASIL LİDER OLUR?

Son maçta bizim Karadağ'ı yenmemiz ve Norveç'in de deplasmanda Hollanda'yı yenmesi (Averajda bizim üstümüze çıkacak farkta olmayacak) halinde grubu lider olarak tamamlayabiliriz. Eğer lider tamamlarsak, Dünya Kupası'na direkt gitme şansımız bulunuyor.

PUAN DURUMU

1) Hollanda - 20 puan

2) Türkiye - 18 puan

3) Norveç - 18 puan

4) Karadağ - 12 puan

5) Letonya - 6 puan

6) Cebelitarık 0 puan