Avrupa kupalarında her puan Türkiye için! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

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Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor. İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi’nde çarşamba F.Bahçe Zimbru’yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye’nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.
GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK
Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas’ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.’liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25’te Avrupa’ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3’sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa’ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye’nin sıralamada ilk 10’da yer alması gerekiyor.
2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Ülke Puan Takım sayısı
1.İngiltere 88.928 8
2. İspanya 75.927 8
3.İtalya 71.569 7
4.Almanya 69.552 7
5.Hollanda 52.100 5
6.Fransa 51.914 6
7.Portekiz 46.649 6
8.Belçika 34.400 5
9.İskoçya 30.450 5
10.Avusturya 28.600 5
11.İsviçre 27.775 5
12.Sırbistan 27.175 5
13.Türkiye 26.600 4
ÜÇÜNCÜ ELEME KURALARI BUGÜN
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde üçüncü ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’deki UEFA Genel Merkezi’nde çekilecek. Temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ikinci ön eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacağı takımlar bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi kurası TSİ 15.00’te başlayacak. Dört ekibimiz de kura çekimine seri başı olarak girecek.
ŞAMPiYONLAR LiGi
Ludogorets
Sheriff
BATE Borisov
Sparta Prag
AEK Atina
Klaksivikar
Hacken
Olimpija
Aris Limasol
Maccabi Hayfa
KONFERANS LiGi
AEK Larnaka
Neftçi Bakü
Hibernian
Austria Wien
Brann Bergen
Maribor
Osijek
Aris
Shkupi
Torpedo Kutaisi