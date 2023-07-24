Avrupa kupalarında her puan Türkiye için! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

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Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor. İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi’nde çarşamba F.Bahçe Zimbru’yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye’nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.

GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK

Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas’ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.’liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25’te Avrupa’ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3’sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa’ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye’nin sıralamada ilk 10’da yer alması gerekiyor.

2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Ülke Puan Takım sayısı

1.İngiltere 88.928 8

2. İspanya 75.927 8

3.İtalya 71.569 7

4.Almanya 69.552 7

5.Hollanda 52.100 5

6.Fransa 51.914 6

7.Portekiz 46.649 6

8.Belçika 34.400 5

9.İskoçya 30.450 5

10.Avusturya 28.600 5

11.İsviçre 27.775 5

12.Sırbistan 27.175 5

13.Türkiye 26.600 4

ÜÇÜNCÜ ELEME KURALARI BUGÜN

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde üçüncü ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’deki UEFA Genel Merkezi’nde çekilecek. Temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ikinci ön eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacağı takımlar bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi kurası TSİ 15.00’te başlayacak. Dört ekibimiz de kura çekimine seri başı olarak girecek.

ŞAMPiYONLAR LiGi

Ludogorets

Sheriff

BATE Borisov

Sparta Prag

AEK Atina

Klaksivikar

Hacken

Olimpija

Aris Limasol

Maccabi Hayfa

KONFERANS LiGi

AEK Larnaka

Neftçi Bakü

Hibernian

Austria Wien

Brann Bergen

Maribor

Osijek

Aris

Shkupi

Torpedo Kutaisi

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