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Avrupa kupalarında her puan Türkiye için! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Avrupa Kupaları#Süper Lig
Avrupa kupalarında her puan Türkiye için Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:27

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin eleme turu macerası bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. G.Saray yarın Devler Ligi 2. ön elemede Zalgiris ile karşılaşırken Konferans Ligi’nde çarşamba F.Bahçe-Zimbru, perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 ekibin alacağı sonuçlar sezona 13. sırada başlayan Türkiye’nin yukarı çıkması için kritik öneme sahip.

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Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor. İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi’nde çarşamba F.Bahçe Zimbru’yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye’nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.

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GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK

Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas’ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.’liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25’te Avrupa’ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3’sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa’ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye’nin sıralamada ilk 10’da yer alması gerekiyor.

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2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Ülke Puan Takım sayısı

1.İngiltere 88.928 8
2. İspanya 75.927 8
3.İtalya 71.569 7
4.Almanya 69.552 7
5.Hollanda 52.100 5
6.Fransa 51.914 6
7.Portekiz 46.649 6
8.Belçika 34.400 5
9.İskoçya 30.450 5
10.Avusturya 28.600 5
11.İsviçre 27.775 5
12.Sırbistan 27.175 5
13.Türkiye 26.600 4

ÜÇÜNCÜ ELEME KURALARI BUGÜN

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde üçüncü ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’deki UEFA Genel Merkezi’nde çekilecek. Temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ikinci ön eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacağı takımlar bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi kurası TSİ 15.00’te başlayacak. Dört ekibimiz de kura çekimine seri başı olarak girecek.

ŞAMPiYONLAR LiGi

Ludogorets
Sheriff
BATE Borisov
Sparta Prag
AEK Atina
Klaksivikar
Hacken
Olimpija
Aris Limasol
Maccabi Hayfa

KONFERANS LiGi

AEK Larnaka
Neftçi Bakü
Hibernian
Austria Wien
Brann Bergen
Maribor
Osijek
Aris
Shkupi
Torpedo Kutaisi

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#Futbol#Avrupa Kupaları#Süper Lig