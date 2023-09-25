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Atletico Madrid, Real Madrid'i dağıttı! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Atletico Madrid#Çağlar Söyüncü
Atletico Madrid, Real Madridi dağıttı Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 00:46

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, LaLiga'daki derbide Real Madrid'i 3-1 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 6'ncı haftasındaki derbi maçta Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 3-1 yendi.

Ev sahibi, derbiyi 4'üncü ve 46'ncı dakikalarda Alvaro Morata ile 18'inci dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 3-1 kazanarak ezeli rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Real Madrid'in maçtaki tek golü ise 35inci dakikada Toni Kroos'tan geldi. Ev sahibi takım puanını 10’a çıkarırken, konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler hazır olmadığı için, Atletico Madrid'de ise Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

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#Real Madrid#Atletico Madrid#Çağlar Söyüncü

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