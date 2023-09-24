Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan hakem tepkisi: 'Nasıl oluyor? Göz göre göre...'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maçtan önce söylediğim gibi, rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

BUNLARA BAKMIYORUZ

Galibiyet 12'ye, 15'e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız

HAKEM YORUMU

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Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bugün verilen kararları herkes gördü. Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Göz göre göre de benim oyuncularımın verdiği mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Hepimiz inançlı, vicdanlı insanlarız. Hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorsa onu çalsınlar, herkese aynı olsunlar. Ben daha fazla konuşmayacağım. Yönetimimiz bir açıklama yapacaktır.