Atatürk’ün bordrosu Fenerbahçe Müzesi’ne

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Gazeteci Mete Ongan, 23 Nisan 1987’de vefat eden babası emekli binbaşı Sadık Ongan’ın hatıra eşyaları arasında bulduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1913 yılındaki maaş bordrosunu, 30 Ağustos’ta Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecek törenle Fenerbahçe Müzesi’ne bağışlayacak. Bordroda Ulu Önder’in, henüz Atatürk unvanını almadığı dönemde, Çanakkale’de erkan-ı harp binbaşısıyken Mustafa Kemal olarak aldığı maaş bordrosunda 1087.20 kuruş maaşın, yüzde 10 kesinti ve yüzde 37.20 harp ödeneğiyle 1.250 kuruş olduğu gözüküyor. Bordro, Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kalan nadide bir hatıra olarak 30 Ağustos tarihinden itibaren Fenerbahçe müzesinde sergilenecek.

HATIRALAR ARASINDA

Merhum babasının ve kendisinin iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Ongan, “Babamdan kalan hatıra pullar ve özel eşyalar arasında bu belgeyi bulunca ne olduğunu önce anlayamadık. Tercüme yaptırınca belgenin Mustafa Kemal Atatürk’ün maaş bordrosu olduğu ve babam tarafından hatıra olarak saklandığı anlaşıldı” dedi.

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BU BELGENiN YERi F.BAHÇE MÜZESi

Mete Ongan Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Ben böyle bir belgenin Fenerbahçe Müzesi’nde bulanmasının daha doğru olduğunu düşünerek 30 Ağustos’ta düzenlenecek törende bu bordroyu kulübümüzün müzesine bağışlayacağım” diye konuştu.