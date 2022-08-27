Son dakika: Hull City'de Şota Arveladze, Dimitris Pelkas'ın transferini açıkladı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City, anlaşma sağladığı Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferini açıklamak için gün sayıyor.

Championship'in altıncı haftasında oynanan ve 3-2 Hull City'nin üstünlüğüyle sonuçlanan Coventry maçı sonrası açıklamalar yapan Şota Arveladze, transfere de değindi.

Takıma 72 saat içinde iki transferin katılacağını söyleyen Şota Arveladze, bu isimlerden birinin Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas olduğunu kaydetti.

"72 SAAT İÇİNDE ARAMIZA KATILACAK"

Diğer transferin ise hücum oyuncusu olduğunu belirten Şota Arveladze, "72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde yeni transferlerin imza töreninde transferlere ilişkin konuşan Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapacaklarını açıklamıştı.

"ALTERNATİFLİ BİR KADROYA SAHİP OLMAK ÖNEMLİ"

Yeni oyuncuların imza töreninde konuşan ve Championship'te derinlikli bir kadro oluşturmak için transferlerin süreceği mesajını veren Ilıcalı, "Harika bir takım olacağımıza inanıyorum. Alternatifli bir kadroya sahip olmak çok önemli. Derin kadroları olmadığı için sezonu iyi yerde bitiremeyen çok takım biliyorum. Bunu yapabilmek bizim için çok önemli" açıklamasını yapmıştı.

"TÜRKİYE'DEN BİR OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Türkiye'den bir oyuncuyu daha kadroya katacaklarını kaydeden Acun Ilıcalı, "Aklımızda biri Türkiye'den olmak üzere 3 transfer daha var. Türkiye'de oynayan yeteneklere bizi tanıdıkları için daha rahat ulaşabiliriz, bu bizim için avantaj. Bence Türkiye ligi iyi bir seviyede. Türkiye'deki yıldızlar, burada da yıldız olacak" şeklinde konuşmuştu.

GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

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28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.