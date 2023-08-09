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Arsene Wenger'i yanıltan Ox Büyücüsü

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#Transfer#Beşiktaş#Alex Oxlade-Chamberlain
Arsene Wengeri yanıltan Ox Büyücüsü
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

Beşiktaş’ın dün İstanbul’a getirdiği Alex Oxlade-Chamberlain sıradışı yetenekleri ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Çocuk yaşlarda iken güçlü fiziği ve iyi oyunu nedeniyle ‘Boğa’ lakabı takılan Alex Oxlade-Chamberlain, sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanabilmek amacıyla 2017’de Wenger’li Arsenal’i bırakıp, Klopp’un çalıştırdığı Liverpool’a transfer oldu. Ox, Klopp’un elinde ideal bir 8 numaraya dönüştü.

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Gareth Bale ve Theo Walcott gibi isimlerle birlikte yıldız fabrikası Southampton akademisinde yetişen Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz futbolunun çok şey beklediği isimlerden biriydi. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, beklenen patlamayı asla gösteremedi. Kariyeri boyunca Southampton, Arsenal ve Liverpool’da oynayan namıdiğer Ox, İngiltere A Milli Takımı formasını da 35 kez giydi.

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DİĞER SPORLARDA DA ÇOK BAŞARILI

Kariyeri boyunca pek çok önemli teknik adamla çalışan Ox’un portföyünde Arsene Wenger ve Jürgen Klopp da yer alıyor. Okul yıllarında son derece zeki bir öğrenci olan Ox, spora yatkınlığıyla kolejden burs kazandı. Ancak okulda ragbi ve kriket oynanıyordu. Buna rağmen güçlü fiziği ve atletik yetenekleriyle bu sporlarda da çok başarılı oldu. Ancak babası Mark Chamberlain’in genleri ağır bastı ve Ox 2 yaşında ilk kez dokunduğu futbol topuna sıkı sıkıya tutundu.

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ARSENAL’İN YERİNE LİVERPOOL’U SEÇTİ

Çocuk yaşlarda ilk kupasını kazandığında güçlü fiziği ve iyi oyunuyla ona ‘Boğa’ lakabı taktılar. Southampton yılları ise parlayan bir yıldızı işaret ediyordu. Arsenal onu 13 milyon Euro’ya aldığında herkesi heyecanladırmıştı. Ancak Wenger ile mutluluğu bir türlü yakalayamadı. İstediği gibi forma şansını bulamıyor, yaşadığı sakatlıklar mutsuzluğunu artırıyordu. Sözleşmesine bir yıl kala Arsenal’den gelen büyük teklifi geri çevirdi ve Jürgen Klopp’un Liverpool’una gitti.

PARAYI DEĞİL, OYNAMAYI TERCİH ETTİ

Arsenal’den ayrılmasının parayla ilgisi yoktu. O, sadece potansiyelini yüzde 100 verimle kullanma amacındaydı. Yardımcı adam değil, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istiyordu. 2017’de Liverpool’a katıldıktan sonra 146 maça çıktı ve kulübün Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Emirates FA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Carabao Kupası zaferlerine ulaşmasına yardımcı oldu. Nisan 2018’de Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma maçında dizinden sakatlanıp 12 ay sahalardan uzak kalması en büyük şanssızlığıydı.

JÜRGEN KLOPP ONU UNUTAMIYOR

Liverpool’dan ayrılmasına üzülenlerin başında gelen Klopp, onun için, “Kesinlikle süper bir adam. Onunla ilgili aklıma gelen tek bir an var; 2018’deki Roma maçında sakatlanması. O anda onun yerini nasıl dolduracağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ox o kadar iyiydi” diyordu. Liverpool öncesi zaman zaman Arsenal’de kanat bek oynamıştı. Klopp’a göre de kesinlikle kanat oyuncusuydu ve takıma uygun bir 8 numaraya dönüştü. Klopp bu değişimi şu sözlerle anlatıyor: “Süper enerjik ve teknik olarak olağanüstü. Ve şimdi bizimle gerçek bir 8 numara oldu.

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#Transfer#Beşiktaş#Alex Oxlade-Chamberlain

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