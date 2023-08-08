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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz teklif!

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#Transfer#Beşiktaş#Vincent Aboubakar
Beşiktaşın golcüsü Aboubakara sürpriz teklif
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 21:57

Vincent Aboubakar'a Spartak Moskova'nın talip olduğu, Beşiktaş'ın bu transfer için 6 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile Rusya'nın Spartak Moskova takımının ilgilendiği ileri sürüldü.

RUS EKİBİ TALİP

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Spartak Moskova, siyah beyazlı takımdan Aboubakar'ı satın alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BONSERVİSİ İÇİN 6 MİLYON EURO 

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu iddia edildi.

16 MAÇTA 13 GOL, 2 ASİST

Beşiktaş ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu yıldız, geçen sezonun ikinci devresinde siyah beyazlı takıma geri dönmüş ve 16 lig maçında 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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#Transfer#Beşiktaş#Vincent Aboubakar

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