Arda Gülerli, Kenan Yıldızlı 2005 jenerasyonu ışıl ışıl parlıyor! Montella gençleri takıma kazandırmak için harekete geçti

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A Milli Takımın Euro 2024’e katılması futbola ve geleceğe dair beklentilerimizi artırdı. Vincenzo Montella‘nın gelişi ile birlikte yakalanan pozitif hava sahaya da yansıyınca Milli Takım gruptan hem lider çıktı hem de Almanya’daki Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi neler yapabileceğini de göstermiş oldu. Elbette bu başarı kadar genç jenerasyonun da şans verildiğinde ne kadar önemli işler yapabileceğini de görmüş olduk.

Bunun farkında olan teknik direktör Montella da şimdiden genç oyuncuları A Milli Takım’a kazandırmak için harekete geçti.

HER ŞEY F.BAHÇE’DEN REAL’E GİDEN ARDA GÜLER İLE BAŞLADI

Aslında her şey Fenerbahçe’den Real Madrid‘e transfer olan Arda Güler ile başladı dersek abartmış olmayız. Onun yeteneği, sahadaki duruşu ve performansı kısa sürede A Milli Takım takım seviyesine çıkmasını sağladı.

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Ay yıldızlı formayı ilk kez 19 Kasım 2022’de Çekya ile oynanan özel maçta giyen Arda, 4. maçı olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk Galler karşılaşmasında attığı şık golle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.

Real Madrid transferi sonrası yaşadığı sakatlık onu milli formadan uzak tutsa da Ay yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella onu Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024’de takımın en önemli kozlarından biri olarak görüyor.

Geçen hafta İspanya’yı ziyaret edip Real Madrid tesislerinde onun durumunu yakından takıp etmesi de bunun en önemli göstergelerinden biri.

ARDA’NIN YAKTIĞI ATEŞİ HARLAYAN İSİM KENAN YILDIZ OLDU

Şu bir gerçek pek çok futbol sever Kenan Yıldız ismi ile Hırvatistan maçında tanıştı. Ama Almanya maçında attığı golle bu tanışma tam anlamıyla zirve yaptı. Kısa sürede Google’a girip onun ismini aratanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Almanya’da doğan ve futbola burada başlayan oyuncu Bayern Münih altyapısında uzun yıllar forma giydikten sonra sürpriz bir şekilde Juventus’a transfer oldu. Kısa sürede Torino’da hem teknik direktör Allegri hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.

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Del Piero ile özdeşleşen gol sevincini de Almanya maçında bir kez daha görmüş olduk. Özellikle geniş alandaki etkisi, rakip savunmaların dengesini bozacak driplingleri ve yardımcı forvet olarak da oynayabilmesi onu fazlasıyla ön plana çıkarıyor.

Juventus’a imza atmadan önce de Barcelona ve PSG gibi önemli kulüpler onu kadrosuna katmak istemişti.

SIRADAKİ İSİM NÜRNBERG FORMASI GİYEN FUTBOLCU CAN UZUN

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yaktığı ışık U17 Milli Takım’da birlikte oynadıkları diğer oyunculara da A Milli Takım yolunu açtı. Bunlardan biri de Almanya’da oynayan ve Nürnberg forması giyen Can Uzun. Genç oyuncuyu Alman Milli Takımı da renklerine katmak istiyor. Ancak Montella şimdiden işi sıkı tutarak genç oyuncuyu mart ayındaki kadroya davet etti.

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Güçlü fiziği ve top tekniği ile dikkat çeken Can Uzun, Almanya’da daha çok on numara pozisyonunda oynuyor. Milli Takım’da ise forvet pozisyonunda oynayan oyuncu farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Tıpkı Kenan gibi dripling özelliği olan oyuncu yine Kenan’ın aksine dar alanlarda çok daha etkili bir görüntü çiziyor.

SAF BiR GOLCÜ SEMiH KILIÇSOY

Uzun yıllardır forvet konusunda sıkıntılar çektiğimiz ortada. Bu sadece bizim değil dünyadaki pek çok ülkenin de yaşadığı bir sorun. Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger bu konuda forvet okulları kurulmasını bile önerdi. Bu jenerasyonun belki de bize vaat ettiği en önemli isimlerden biri de Semih Kılıçsoy.

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27 MAÇTA 21 GOL

Beşiktaş altyapısında yetişen oyuncu şu ana kadar çıktığı 27 milli maçta 21 gol attı. Ceza alanı içindeki bitiriciliği ve atletik performansıyla şimdiden Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından takip edilen oyuncu A Milli Takım’da forma almak için şans Can Uzun bekliyor.

MERKEZiN YÜKÜNÜ EFE KAAN ÇEKECEK

Almanya’da hayatını sürdüren isimlerden biri de Efe Kaan Sıhlaroğlu. Genç oyuncu Alman ekibi Karlsruhe’de forma giyiyor. Merkez orta saha olarak oynayan oyuncu, ön libero ve on numara pozisyonlarında da rahatlıkla görev alabiliyor. Yaşadığı sakatlık sebebiyle çok fazla maç kaçırsa da Milli Takım’ın özellikle orta sahadaki yükünü omuzlayacak takımını bu alanda güçlü tutabilecek bir oyuncu.

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ALTINORDULU KALECi MERT BAYRAM VE DiĞERLERi...

Elbette 2005 jenerasyonunu tek tek anlatmak ve bu satırlara sığdırmak kolay değil.

Altınordu forması giyen kaleci Mert Bayram başta olmak üzere Duisburg’un U19 takımında görev yapan sağ bek Batuhan Yavuz, Başakşehir’in stoperi Efe Arda Koyuncu, Hoffenheim U19 takımından hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilen İzzet Ali Erdal, Freiburg U19 takımından sol bek ve sol kanat Berkay Yılmaz ve yine Altınordu’dan merkez orta saha Furkan Yöntem Euro 2024 için Montella’dan şans bekliyor.

Bugüne kadar her jenerasyondan çok fazla şey bekledik ve anlamlar yükledik. Ama bu jenerasyon hepsinden çok farklı ve ışıl ışıl.