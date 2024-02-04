Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı analiz: 'Tuhaf bir sezon yaşıyoruz!' | 'Şampiyonluk için kritik bir virajdı'

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, kritik müsabakayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar....

Güntekin Onay: Şampiyonluk için en kritik virajlardan biriydi

Özellikle ilk 30 dakikalık bölümde Antalyaspor’un ön alan baskısı karşısında sarı lacivertliler çok bocaladı. Arzu ettiği pas bağlantısını kuramadı ve çok top kaybı yaşadı. İlk yarının son 10 dakikasında Antalya ceza alanına daha kalabalık giden Fenerbahçe, özellikle Dusan Tadic ile etkili oldu.

SEZONUN EN DEĞERLİ GOLLERİNDEN BİRİ

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Devrede bitime 4 dakika kala Cengiz Ünder’in harika golüyle pozisyon üretmediği maçta 1-0 öne geçti. Gerçekten de Cengiz Ünder, sezonun en değerli ve önemli gollerinden birini attı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü ele almakta zorlanan Fenerbahçe skoru koruma amaçlı bir kurgu ve mantaliteyle sahadaydı. Başta İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür çok savaştılar.

ŞAMPİYONLUK İÇİN...

Çağlar Söyüncü tam hazır değil, Alexander Djiku ise yerinde müdahaleleriyle savunmada takımına çok yardımcı oldu. Dün Fenerbahçe’nin kalitesi dışında savaşçı kimliğini de gördük. Son bölümde İsmail Kartal yaptığı değişikliklerle hem skoru tutmak istedi hem de Michy Batshuayi ile golü düşündü. Nitekim Leonardo Bonucci’nin uzun pasında Belçikalı golcüyle son anlara 3 puan için güvenli bir skorla girdi. Dün şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için en kritik, en keskin virajlardan birisiydi. Sezon boyunca hep Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski’yi konuştuk ama son haftalarda hep Cengiz Ünder’i konuşuyoruz.

TEK BAŞINA 3 PUANA TAŞIDI

Dün de Cengiz Ünder Antalya deplasmanında resmen Fenerbahçe’yi 3 puana tek başına taşıdı. Zirve yarışında takımların zaman zaman zorlanması doğal. Asıl önemli olan zorlanırken de kazanabilmek. Fenerbahçe kazandı, zorlandı ama şu bir gerçek ki bir kez daha Fred’i aradı. Fred dönene kadar bu bocalama skora yansır mı? Onu kestirmek güç ancak oyun gücünü etkilemeye devam edecek.

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Uğur Meleke: Tuhaf bir sezon

Süper Lig’de tuhaf bir sezon yaşıyoruz. Lig üçe bölündü, Zirvede Galatasaray-Fenerbahçe, merkezde 17 takım ve dipte İstanbulspor şeklinde...

Birkaç hafta üst üste kaybeden bir takım kendini küme düşme hattında bulurken, birkaç maç kazanan da lig üçüncülüğü için iddialı konuma gelebiliyor. Mesela Adana Demir’in aşağıyla, Başakşehir’in yukarıyla mesafesi çok azaldı sadece birkaç hafta içinde.

BİR ANDA AVRUPA POTASINA GİRDİ

Antalyaspor'da Sergen Hoca’yla yakaladığı 6 maçlık namağlup seriyle bir anda Avrupa kupaları yarışı içinde buldu kendini. Eğer Jehezkel kadro dışı kalmasaydı, Antalya’nın lig üçüncülüğü için ciddi favorilerden biri olduğunu söyleyebilirdim. Bence Safuri-Jehezkel, bu seviyenin üzerinde bir ikiliydi. Zaten bu ikilinin bir arada 11’de başladığı hiçbir maçta yenilmemişti Antalya. Son 3 ayda sadece 2 yenilgi almışlardı, birinde Adana’da Nuri Hoca rotasyon yapıp Safuri-Jehezkel’i başlatmamıştı. Diğerinde Gaziantep’te de özel izinliydi bu ikili.

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DZEKO YİNE GİZLİ OYUN KURUCUYDU

Jehezkel yok ama Safuri, dünkü Antalyaspor oyununun lideriydi yine. Maça Anadolu takımlarının ekseriyetinin aksine hücum presle başladılar. Ki Fenerbahçe’ye karşı öne kalabalık baskıya gitmek ciddi bir cesaret işi. Aynen ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç gibi bu hücum presten ilk 30 dakikada sonuç aldılar, pozisyonlar yarattılar. Ancak ilk yarının sonlarında Fenerbahçe bu prese presle yanıt verdi. Bu bölümde Djiku’yu bazen 70’inci metrede gördük baskıda. Sarı lacivertliler bu bölümde atak sürekliliği sağladılar, özellikle Tadic’in kanadından etkili oldular. Dzeko’nun son 1 aydır olduğu gibi yine sürekli derine gelmesi, gizli oyun kurucu rolü üstlenmesi ve Cengiz’in ekstrasıyla 1-0’la girdiler soyunma odasına.

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ANTALYA İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİ

İkinci yarıda özellikle orta sahada fiziksel olarak Fenerbahçe’den daha iyi bir Antalyaspor izledik. Bu bölümde Tadic-Cengiz gibi oyuncularda fiziksel düşüşler gözleniyor, bence ligin en dinamik orta ikililerinden biri olan Saric-Kaluzinski’ye karşı da Fred’siz Fenerbahçe zorlandı. Ancak tek gollü avantajı koruyarak kritik bir 3 puanla çıktılar Antalya’dan.