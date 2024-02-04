Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder'in golünden önce ofsayt var mı? 'Bu sistemin yanıldığı hiç görülmemiş ama...'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanına çıktı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Müsabakadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Cengiz Ünder'in sayısından önce yaşanan pozisyonda ofsayt tartışmaları gündeme gelmişti.

Hakem yorumcuları VAR ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kararını değerlendirdi. İşte detaylar...

Cengiz Ünder'in golünden önce ofsayt var mı?

Deniz Çoban (beIN Trio): Sosyal medya tam bir çöplüğe döndü. Biz söyleyelim, sistemin kameraları yayıncı kuruluşa ait değil. VAR hakemlerine o kameralar kullanılarak oluşturulan animasyonlar gönderiliyor. Yayıncı kuruluşla hiçbir ilgisi yok. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde kameralar oyuncuların önde ya da arkada olduğunu belirliyor ancak topun ayaktan çıkış anı VAR hakemlerine bırakılıyor. Milimetrik bir ölçüm var, ofsayt yok. Hiç yanıldığı olmuyormuş ama topa vuruluş anı hakem tarafından yapılıyor.

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Bahattin Duran (beIN Trio): Bir şüphe yok, pozisyon ofsayt. Yardımcı hakem çok tecrübeli. Bu pozisyonu cesaretle oynatması olumlu bir tutum. Yeri doğru olmamasına rağmen verdiği karardan dolayı kutlarım.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Bir şüphe varsa oynatacaksınız. Yardımcı hakem de öyle yaptı. Golde bir problem yok.

Fırat Aydınus (beIN Trio): Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kameraları yayıncıya ait değil. Topa ilk dokunma anı ve oyuncuların konumlarını bu bağımsız kameralar belirliyor ve o anda operatörün önüne pozisyonda ofsayt olup olmadığıyla ilgili karar görüntüsü geliyor. VAR sistemin doğru çalıştığını kontrol ederek sadece onaylıyor. Şu ana kadar bu sistemde hatalı bir fotoğraf hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Dolayısıyla burada yaratılan polemik gerçekten gereksiz.