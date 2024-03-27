Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray isyanı: Lehlerine hata olunca susuyorlar

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, Ajansspor'a yaptığı açıklamalarla Galatasaray camiasına tepki gösterdi.

"GALATASARAY MAÇINDA 3 PUANIMIZ RAKİBE VERİLDİ"

"Galatasaray maçında talihsiz olaylar yaşandı ve hakkımız yendi. 3 puanımız alınıp rakibe verildi. Hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İlahi adalet var. Gerçekler ortaya çıktı. Haklı haykırışları tüm Türkiye gördü. Özür ve destek mesajları alıyoruz."

"LEHLERİNE HATA OLUNCA SUSUYORLAR"

"Erden Timur'un açıklamalarını izlemedim. Ama bizim haykırışlarımız Galatasaray maçıyla ilgiliydi. Onların lehine verilen penaltı değildi. Golümüz ofsayt denilebilirdi. Temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Biz kendi lehimize de istemiyoruz. Gaziantep maçında rakibin penaltısı verilmedi. Önceki haftada yaşananlar olmasa Gaziantep'e penaltı verilebilirdi. Aleyhine hata olunca konuşuyorlar. Lehlerine hata olunca susuyorlar."

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"DÜDÜĞÜ ASMASI GEREKEN ÇOK HAKEM VAR"

"Yabancı hakem gerekiyorsa tam destek veririz. Düdüğü asması gereken çok hakem var. Bunların olması gerekiyor."

FENERBAHÇE'NİN TARİHİ KONGRESİ

"Çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Hızlı karar verip bir alt lige gitmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 Nisan'ı biz de merak ediyoruz."