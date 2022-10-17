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Ankaragücü - Fenerbahçe maçında iki gol VAR'dan döndü

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig
Ankaragücü - Fenerbahçe maçında iki gol VARdan döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 21:32

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Ankaragücü'nin iki golü VAR'dan döndü.

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Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe karşısında 25 dakikada 2-0 geriye düşen Ankaragücü'nün bulduğu iki gol ofsayta takıldı.

27. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında sağdan hareketlenen Beridze ceza alanı içine yerden çıkardı, topu kontrol eden Ali Sowe topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda Halil Umut Meler ofsaytı işaret etti ve gol iptal edildi.

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34. dakikada savunma arkasına koşu yapan Ali Sowe, Altay ile karşı karşıya pozisyonda yanından gelen Jese'yi gördü. Jese topu boş kaleye yolladı ancak hakem Halil Umut Meler hemen ofsayt düdüğünü çaldı. Yan hakem Ali Sowe topla buluşunca bayrağını kaldırmıştı ancak Meler oyunu devam ettirip ardından ofsaytı işaret etti. Bu pozisyon da VAR'da incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Ankaragücü'nün geçerlilik kazanmayan ilk golü sosyal medyada tartışma konusu olurken ev sahibi takım taraftarları pozisyonun ofsayt olmadığını belirtti.

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Ankaragücü - Fenerbahçe maçında iki gol VARdan döndü

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig

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