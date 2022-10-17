Michy Batshuayi, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını da boş geçmedi! İrfan Can Kahveci'nin manidar gol sevinci, VAR'a takılan iki gol...

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

JORGE JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü deplasmanına son lig maçına göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri maça ilk 11'de çıkan Emre Mor'u sakatlığı sebebiyle İstanbul'da bırakan Portekizli teknik adam, İsmail Yüksek ve Joao Pedro'yu yedek kulübesine oturttu. Jesus, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdi.

Konuk ekip sahaya ülü savunma sistemiyle çıktı. Fenerbahçe'nin Eryaman Stadı'ndaki ilk 11'i şu şekilde: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.

BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'E GİRDİ, GOL İÇİN FAZLA BEKLEMEDİ

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Fenerbahçe'nin bElçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK LArnaca maçlarında ilk 11 oynayan golcü futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da sonradan oyuna girmişti.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Batshuayi, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

29 yaşındaki Belçikali golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda çektiği 7. şutunda 5. golünü attı. Batshuayi'nin çektiği son 6 şutun 5'i gol oldu.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜ!

Ankragücü - Fenerbahçe maçında kronometre 2.07'yi gösterirken topu ağlara gönderen Batshuayi, Fenerbahçe adına bu sezon atılan en erken gole imzasını attı.

GÖKHAN AKKAN'DAN BÜYÜK HATA! İRFAN CAN'DAN MANİDAR GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile zorlu Ankara deplasmanında 2-0 üstünlüğü yakaladı. İrfan Can'ın rakip ceza yayında sol ayağıyla sert şutunda Gökhan Akkan üzerine gelen topta büyük bir hata yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Bu sezon ligde ikinci, toplamda ise 5. golünü atan İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası oturup kahve içme sevincini yapması da dikkat çekti.

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Bu sezon Galatasaray'dan kiralık olaran Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı, İrfan Can'ın Başakşehir'den transferi döneminde Oğulcan Çağlayan ile kahve içme gol sevinci yapmış ancak sürecin devamında İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Yakın arkadaş olan iki futbolcu bu olay sonrası sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN İKİ GOLÜ VAR'A TAKILDI

Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe karşısında 25 dakikada 2-0 geriye düşen Ankaragücü'nün bulduğu iki gol ofsayta takıldı.

27. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında sağdan hareketlenen Beridze ceza alanı içine yerden çıkardı, topu kontrol eden Ali Sowe topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda Halil Umut Meler ofsaytı işaret etti ve gol iptal edildi.

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34. dakikada savunma arkasına koşu yapan Ali Sowe, Altay ile karşı karşıya pozisyonda yanından gelen Jese'yi gördü. Jese topu boş kaleye yolladı ancak hakem Halil Umut Meler hemen ofsayt düdüğünü çaldı. Yan hakem Ali Sowe topla buluşunca bayrağını kaldırmıştı ancak Meler oyunu devam ettirip ardından ofsaytı işaret etti. Bu pozisyon da VAR'da incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.