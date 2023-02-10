Anadolu'nun Ronaldo'su Hakan ağlattı!

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Dünyayı yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin ayrı ayrı hikayeleri var. Bunlardan biri de 16 yıl yetiştirme yurdunda kalan Erzincan, Kahramanmaraş, bölgesinin en başarılı kanat ve golcü futbolcularından Hakan Doğan... 2 yaşında anne ve babası vefat eden ve yetiştirme yurduna verilen Hakan Doğan’ın yeteneğini yetiştirme yurdundaki öğretmenleri keşfetti. Yurtta sabahtan akşama kadar kağıtlardan top yaparak oynaması arkadaşlarını ve eğitimcileri mutlu ediyordu.

Devlete borcumu ödeyeceğim

4 EKİM 2008 yılında 18 yaşı dolduğundan devlet ona iş buldu ve yerleştirecekti. Ancak Hakan Doğan teşekkür etti ve şu yanıtı verdi: “Devlet bana baktı sıra şimdi bende. Devlete borcumu Milli Takım’a seçilerek ödeyeceğim.” Yurttan ayrılınca futbolcu arkadaşlarını aradı. İlk filiz lisansı Erzincan 1968 takımında çıktı. 2 yıl top koşturdu. Hava hakimiyeti, plase vuruşları mükemmeldi. 2010 yılında Erzincan Refahiyespor’dan teklif aldı. Hayallerinin peşinde koşması için kapılar yeteneği sayesinde açılmıştı.

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İlk yılında BAL'a çıkmayı başardı

Refahiyespor'daki ilk yılında şampiyonluk yaşattığı takımı Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. İkinci sezonu olan 2011- 2012’de ise Erzincan Refahiyespor’u BAL Ligi’nden 3. Lig’e çıkarmayı başardı. 21 maçta 13 gol atarak adından sıklıkla söz ettirmişti. Hatta Milli Takım seçmeleri için gelenler beğenmiş ama tercih edilmeyince büyük üzüntü yaşamıştı. 22 yaşında profesyonel olan Hakan kariyerinde Afyon, Gebze, Nevşehir, Mardin, Adıyaman, Tavşanlı, Ünye, Tirespor gibi kulüplerin formalarını da giydi.

32 yaşında 5 şampiyonluk sığdırdı

Kariyerinde 5 şampiyonluk yaşadı. 2010-2011 Refahiye amatör, 2011-2012 Refahiye (BAL), 2014-2015 Cizrespor (BAL), 2015-2016 Afyonspor (BAL), 2017- 2018 Nevşehir Belediyespor (BAL) şampiyonlukları yaşamış ve arkadaşlarına “Bu hikayemi kazanacağım 6’ncı şampiyonluktan sonra yazın ki, umutsuzlara umut olsun. ilham olsun” demişti. Tüm futbolseverler ona ‘Ronaldo’ lakabı takmıştı. Liglerin Cristian Ronaldo’suydu. 7 numaralı formasıyla attığı her golde onun efsane ismin sevincini yaparak tribünleri coştururdu.

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7'si bu sezon olmak üzere 236 maçta 80 gol attı

Bu SEZON da deprem felaketine kadar oynanan 15 lig maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hakan Doğan 7 golle takımının başarısında önemli bir rol üstlenmişti. Kariyeri boyunca çıktığı 236 maçta 80 gole imza atan Hakan Doğan dün memleketi Erzincan’da toprağa verildi. Eski takımlarından başkan, yöneticiler, teknik adamlar takım arkadaşları son yolculuğunda Hakan’ı yalnız bırakmadı. Depremin ağır hasar verdiği Kahramanmaraş İstiklal’den ise cenazeye kimse katılamadı.