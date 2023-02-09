Son Dakika: Hatayspor ligden çekildi! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremi en yakından yaşayan Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini açıkladı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri;

Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Ya ilk yarı maçlarını oynanmamış sayacağız, puanları sileceğiz. Ya da o takımlarla oynayacak takıma 3 puan vereceğiz. 2. Lig ve 3. Lig'i de konuşacağız.

YILMAZ VURAL BENİ ARADI

Yılmaz Vural, beni aradı. Rahatsızlıkları var, kalecileri vefat etti. Malatyaspor'un da durumunu değerlendireceğiz. Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil

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ALİ KOÇ: 'BİRLİKTE GÖĞÜSLEMELİYİZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "İki kulüp devam etmezse, seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Ai Koç, "Ali Koç "Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek" ifadelerini kullandı.