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Galatasaraylı yönetici Rıza Morova: 'Volkan Demirel hepimizi ağlattı'

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#Deprem#Volkan Demirel#Galatasaray
Galatasaraylı yönetici Rıza Morova: Volkan Demirel hepimizi ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 19:08

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketin ardından Türk spor kulüplerinin dayanışması devam ediyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in felaketin ilk gününde yaptığı paylaşım her kesimi derinden etkilemişti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK

Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı Volkan Demirel'e rakip taraftarlardan birçok sayıda destek mesajları gönderilmişti.

'VOLKAN HEPİMİZİ AĞLATTI'

Play Spor'un canlı yayınına bağlanan Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova ise konuyla ilgili, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Aslına birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

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Yayına katılan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Çok zor günler geçiriyoruz, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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