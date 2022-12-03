Almanya yaşattığını yaşadı!

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İspanya’nın Japonya’ya kaybederek bir anlamda Almanya’nın gruptan çıkmasını engellediği yönünde görüşler Alman basınında günün en çok konuşulan konularından biriydi... Ancak Almanya hem Japonya’ya kaybetti hem de İspanya ile berabere kalarak bir anlamda grupta kendi kaderini belirledi.

Elbette bu durum 1982 Dünya Kupası’nda oynanan Federal Almanya-Avusturya maçını akıllara getirdi. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya’yı 2–1 yenerek sürpriz yapan Cezayir üst tura çıkmak için Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı. Avusturya ve Federal Almanya’yı gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç, Almanların 1–0’lık galibiyetiydi.

Ve o gün tam da aynı şey oldu. 10. dakikada golü atan Almanya maçı orada bitirdi. Kalan 80 dakikada iki takım sadece top çevirdi ve birlikte bir üst tura çıktı. FIFA o günden sonra gruptaki son maçların hepsi aynı saatte oynanır kuralını getirdi ancak Cezayir’in kaderini değiştiremedi. Almanya 40 yıl önce yaşattığının bir benzerini yaşayarak bu kez turnuvaya veda eden taraf oldu.

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ALMAN BASINI ÇOK SERT: UTANÇ VERiCi... OYUN BiTTi...

Almanya’nın üst üste 2. kez Dünya Kupası’na gruplarda veda etmesi ülkede büyük üzüntü yaratırken, medya çok sert eleştiriler yaptı. Bild gazetesi, “Utanç verici çıkış” başlığını attığı haberinde Almanya’nın futbolda acı gerçekle yüzleştiğini ifade etti. Diğer gazetelerin yorumları şöyle:

Tagesschau: Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa. 2014’ün şampiyonu Almanya, üst üste 2. kez gruplarda elendi.

B.Z: Lanet felaket.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu. 2014’teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti.

Berliner Zeitung: Biz artık bir turnuva takımı değiliz.

Die Tageszeitung: Oyun bitti. Almanya yine elendi.

Süddeutsche Zeitung: Büyük karmaşaya uyan sonuç.

Eski milli futbolcu Holger Badstuber ise “Stuber Eurosport” adlı internet sitesi için yazdığı köşe yazısında, “Bu bir fiyasko. Zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı” yorumunu yaptı.

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MEĞER MORiYASU’NUN BiR BiLDiĞi VARMIŞ

Turnuva öncesi Furuhashi, Osako ve Haraguchi’yi Katar’a getirmediği için eleştirilen Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, tercihlerinde haklı çıktı. Moriyasu yönetimindeki Samuraylar hem Almanya’yı hem İspanya’yı yenerek gruptan lider olarak çıkarken, 54 yaşındaki çalıştırıcı isabetli hamleleriyle dikkat çekti. Almanya ve İspanya maçlarının ilk yarılarını 1-0 geride kapatan Japonya, Moriyasu’nun değişiklikleriyle her iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Almanya maçında Ritsu Doan ve Asano’yu oyuna alan Moriyasu iki oyuncunun golleriyle maçı kazandı. İspanya karşısında da Ritsu Doan ve Mitoma tercihleriyle maçı çeviren Moriyasu, Hansi Flick ve Luis Enrique gibi dünyaca ünlü teknik adamlara karşı önemli bir üstünlük kurdu.

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DOHA TRAJEDiSiNDEN DOHA ZAFERiNE

Japonya’da ‘Doha Trajedisi’ de diye anılan maçta Japonya 1994 Dünya Kupası elemelerinde, Doha’da oynanan son maçta Irak’tan son dakika golü yemiş, 2-2 biten karşılaşmanın ardından Samuraylar finallerin biletini averajla Güney Kore’ye kaptırmıştı. 28 yıl sonra Japonya bu kez İspanya’yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamlarken trajedinin de izlerini sildi. Teknik direktör Hajime Moriyasu, “İspanya maçının bitmesine 1 dakika kala Doha Trajedi aklıma geldi. Sonra baktım futbolcularım hırsla topun peşinden koşuyor. Anladım ki zaman değilmiş, trajedi günleri geride kalmış” ifadelerini kullandı.

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FASLI GUARDiOLA TARiH YAZDI

Hırvatistan ve Belçika’nın olduğu gruptan namağlup lider çıkan Fas taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. En son 36 yıl önce son 16 turuna yükselen Afrika temsilcisi tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.

Son 16 turunda İspanya ile eşleşen Fas’ta bu başarının en büyük mimarı ise teknik direktör Walid Regragui’den başkası değil. ‘Faslı Guardiola’ olarak bilinen ve bizi yenmek zor diyen Regragui’nin en büyük hayali ise kupayı kazanmak.

ALTIN JENERASYON ERKEN VEDA ETTi

Belçika’nın birbirinden önemli yıldızlarla bezeli ‘altın jenerasyon’u son turnuvası olan 2022’den de hayal kırıklığıyla ayrıldı. Son maçında Hırvatistan’la berabere kalan Belçika turnuvaya veda ederken birbirinden net pozisyonları kaçıran Lukaku gözyaşlarına engel olamadı. Maç sonunda ise teknik direktör Roberto Martinez görevinden istifa ettiğini açıklayarak bir dönemin sona erişini resmiyete dökmüş oldu.

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