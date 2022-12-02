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2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir gün daha! Güney Kore'nin 90+1 mucizesi, Uruguay'da Luis Suarez'in gözyaşları...

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#2022 Dünya Kupası#Uruguay#Güney Kore
2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 20:44

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son gününde de inanılmaz bir geri dönüş yaşandı. Güney Kore - Portekiz ve Gana - Uruguay maçlarının oynandığı H Grubu'nun kaderi son dakikalarda değişti. Maçlar sonunda gözyaşları sel oldu.

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2022 Dünya Kupası'nda H Grubu da E Grubu gibi filmlere konu olacak bir hikayeyle sona erdi. Maçların sonunda bir tarafta büyük sevinç, diğer yanda ise gözyaşı vardı.

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GÜNEY KORE'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

H Grubu'nda gruptan ilk iki maç sonunda çıkmayı garantilleyen Portekiz, son maçta Güney Kore ile karşılaştı. Ronaldo'lu Portekiz, Ricardo Horta'nın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim'in golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 90+1'i gösterirken sahneye çıkan Hwang Hee-Chan, ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirdi. Güney Kore bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

2010'U HATIRLATAN MAÇTA URUGUAY HATA YAPMADI

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Grubun diğer maçında ise Gana ile Uruguay karşılaştı. 2010 Dünya Kupası Uruguay ile Gana arasında oynanan maça Luis Suarez'in uzatmalarda kalesine giden topu elle kesip kırmızı kart görmesi, ardından Gyan'ın penaltıyı kaçırması ve Uruguay'ın penaltılarla adını yarı finale yazdırması damga vurmuştu. Bu maç öncesi iki tarafta da o günü hatırlatan açıklamalar yapılmıştı. Nitekim maçta da Gana yine penaltı kazandı ve kaçırdı.

Gana, maçın 20. dakikasında VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in 21. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Rochet gole izin vermedi. Bunun ardından maça ağırlık koyan Uruguay 26 ve 32. dakikalarda De Arrascaeta ile iki gol buldu. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay maçı 2-0 kazanıp puanını 4'e yükseltti.

2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

PUANLAR VE AVERAJLAR EŞİTLENDİ, DAHA ÇOK GOL ATAN TURLADI

H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve GÜNEY KORE'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

LUIS SUAREZ'İN GÖZYAŞLARI... MUSLERA VE DİĞER OYUNCULAR HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Portekiz maçının ardından bir süre URUGUAY maçının bitmesini bekleyen Güney Koreli futbolcular, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşarken kameralar Uruguay'a döndüğünde ise tam bir yıkım vardı. 2010'daki maçın başrolünde olan Suarez, yedek kulübesinde gözyaşlarına boğulmuştu. Galatasaraylı futbolcular Fernando MUSLERA ve Lucas Torreira, Trabzonsporlu Maxi Gomez'in de üzüntüsü büyüktü. Son düdüğün ardından Muslera'nın başı çektiği bir grup Uruguaylı futbolcu htünele giden hakeme tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

2022 Dünya Kupasında tarihi bir gün daha Güney Korenin 90+1 mucizesi, Uruguayda Luis Suarezin gözyaşları...

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