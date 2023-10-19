Alexander Djiku, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı: Teklif geldiğini duyunca...

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Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Tivibu Spor’da Metin Pekgüven’in sorularını yanıtladı.

Djiku’nun açıklamaları şu şekilde:

“Şu anda daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim, küçük bir sakatlığım vardı. Ama öyle zannediyorum ki maça kadar hazır olacağım. 16 maçta 16 galibiyet elde ettik, bu ligde oynanan her maç zor. Bütün rakipler zorlu ve bütün rakipler elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Hatayspor da namağlup ekiplerden bir tanesi. Bizle beraber, Galatasaray'la beraber namağlup ekiplerden bir tanesi. Zor bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Ama bizler kendi oyunumuzu oynamak mecburiyetindeyiz. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek öyle zannediyorum ki istediğimiz neticeyi alabiliriz. İyi maç olacağını düşünüyorum. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak seriye devam etmek istiyoruz.”

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"AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK"

“Buraya geldiğinde zaten Fenerbahçe'nin ne denli büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. Zaten büyük takımlarda da büyük oyuncular her zaman mevcut olur. 16 maçta 16 galibiyet benim açımdan sürpriz oluşturmadı. Ama burada en önemli şey tabii ki aynı ritimle aynı şekilde devam edebilmek, mücadele ruhunu devam ettirmemiz gerekiyor. 16 galibiyet aldık ama bunlar geçmişte kaldı. Bizler maç maç hareket eden, maç maç konsantrasyonumuzu gösteren bir takımız, her maçı ciddiye alıyoruz elbette ki ve seriyi de gidebildiğimiz kadar ilerlettirmek istiyoruz. Temel amacımız, isteğimiz bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak olacak.”

"SAVUNMADAKİ BÜTÜN OYUNCULAR ÇOK KALİTELİ"

“Becao ile aramızda iyi bir uyum olduğunu söyleyebilirim gerçekten iyi anlaşıyoruz ama sadece Becao’yla olan uyumumuzdan bahsetmemek lazım. Serdar Aziz, Samet ve Luan bütün savunma oyuncuları bence gerçekten çok kaliteli ve aramızda gerçekten güzel bir uyum var. Şu anda iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim çünkü birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum.”

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“Tabii ki oyun kurulum anlamında becerilerimi ortaya koymaya çalışıyorum ve bunu yapabildikçe de kendimi iyi hissediyorum. Kendi kalitemi kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum ve şu ana kadar mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimde çok fazla golüm yok. Sezon içerisinde en fazla bir ya da iki gol atabiliyorum ama umuyorum ki bu sezon bunlardan çok daha fazla atabilirim. Golle alakalı olarak; dürüstçe söylemek gerekirse güzel bir gol olduğunu düşünüyorum ben de. Antrenmanlarda ofansif oyuncularla beraber egzersizlere katılıyorum. Şut antrenmanlarına da katılıyorum. Dolayısıyla bunun ürününü de sahada alabildiğimi düşünüyorum. Evet golle alakalı bir yarım vole şeklinde gelen bir goldü. Umarım bunlardan daha fazla atabilirim. O golden sonra açıkçası İsmail Hocamızla görüşmedim. Ama öyle zannediyorum ki kendisi de mutlu olmuştur. Çünkü golden sonraki reaksiyonunu görmüştüm. O da gerçekten çok keyifliydi.”

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"TAKIMDA ÇOK KALİTELİ OYUNCU VAR"

“Açıkçası takımın içerisinde çok fazla nitelikli, kaliteli oyuncu var ama bizim açıkçası asıl gücümüz kolektiflikten geliyor. Çünkü beraber hareket edebiliyoruz ve kolektif gücümüzü sahada yansıtabiliyoruz. Tabii ki de maç içerisinde birebir pozisyonlar oluyor. Bunlar ayrı konular. Kalite olarak en başta söyleyeceğim isimlerden biri King, şu gerçekten güçlü ve teknik bir oyuncu kendisi. Aynı şekilde Cengiz Ünder ve Tadic de öyle. Herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Bunlara İrfan Can Kahveci'yi de eklemem gerekiyor. Dolayısıyla takım içerisinde gerçekten çok kaliteli oyuncular var.”

"HÜCUM OYUNCULARINI ÇALIŞIYORUM"

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“Bana karşı oynayacak ofansif oyunculara karşı sürekli hazırlıklı olmak durumundayım. Tabii ki onların maçlarını izliyorum. Oynamış oldukları üç dört maça bakıyorum. Nasıl hareketler yapıyorlar? Saha içerisinde hareketlenmeleri nasıl? Nerelere koşuyorlar? Nasıl aksiyon alıyorlar? Bunları öğrenmek bilmek adına tabii ki o maçları seyrediyorum.”

"SÜPER LİG, ALMANYA'YA BENZİYOR"

“Taktiksel anlamdaki seviyeye bakarsak Fransa'da bu seviye biraz daha evrildi ve gelişti ama Türkiye'deki oyun durumuna bakacak olursak fiziksel anlamda iki ligin hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Burada da gerçekten çok kuvvetli, güçlü oyuncular mevcut. Bir fark daha şunu söyleyebilirim. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye geçiş söz konusu. Ama Fransa'da bu durum daha çok geriden oyun kurmayla sağlanan bir durum. Daha sabırlı bir şekilde Fransa'daki takımlar geriden oyun kurmaya çalışıyorlar. Açıkçası buradaki benzerliği Almanya'yla kıyaslayabilirim. Çünkü burada geniş alanlar bulabiliyorsunuz ve çok fazla gol oluyor tabii ki ve Almanya’da da aynı şekilde. Ama bu durum Fransa'da aynı değil. Çünkü Fransa'da açık alan bulmak birazcık daha zor.”

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"İNGİLTERE'DEN, FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VARDI..."

“Bonservisim elimdeydi ve haliyle birçok yerden teklif vardı. İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan ve Türkiye'den gelen teklifler vardı. Ben açıkçası Fransa'da kalmayı tercih etmemiştim. Çünkü farklı bir rekabet alanına girmek istedim. Sonrasında Fenerbahçe'nin teklifini gördüğümde tabii ki Fenerbahçe'yi inceledim ve Michy Batshuayi ile konuştum. Burayla alakalı konuştuk ve benim gelmem konusunda çok ısrarcı davrandı. Ayrıca bir diğer sebep de benim için; uzun süredir Fenerbahçe maalesef ligde şampiyonluk kazanamıyor. Bu da benim için çok güçlü bir rekabet unsuruydu.”

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

“Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Bu yıl Avrupa'da tabii ki başarılı olmak istiyoruz. En ileri kadar gitmek istiyoruz. Bir diğer hedefim Şampiyonlar Ligi oynayabilmek. Fenerbahçe'yle kazanacağımız şampiyonlukla beraber Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok ama çok istiyorum.”

"APPIAH İLE KONUŞTUM"

“Ganalı olduğum için Fenerbahçeli efsaneler arasından Stephen Appiah'ı seçeceğim. Kendisiyle zaten konuşma fırsatımız da olmuştu Fenerbahçe'yle alakalı olarak ve burayla alakalı tabii ki kendisi bana tavsiyeler de verdi. Kendisi efsane bir oyuncu.”

"TÜRK MUTFAĞI ÇOK İYİ! DİKKAT ETMEM LAZIM"

“Türkiye’de güzel yerler var. Tarihi inşalar var. Ben onları da ziyaret etmekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Buradaki yemeklerin Fransa’dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türkler çok lezzetli bir mutfağa sahip. Bu anlamda dikkat etmek gerekiyor.”

“Taraftarlarımızla beraber şampiyon olmayı çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki şampiyonluğu birlikte kutlayacağız.”