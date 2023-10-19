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Son Dakika: Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık kararı! Devre arası transfer sürprizi...

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Osayi Samuel
Son Dakika: Fenerbahçede Batshuayi için ayrılık kararı Devre arası transfer sürprizi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 09:47

Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de devre arası sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Öte yandan Fenerbahçe'den iki büyük transfere imza atan Napoli'nin hedefindeki oyuncuların sayısı giderek artıyor. İşte detaylar...

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Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gelişmeler de yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko'nun kadroya katılmasıyla birlikte bu sezon daha az forma şansı bulan Michy Batshuayi, Fenerbahçe ile yol ayrımında...

Belçikalı golcününü ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.

Son haftalardaki performansı eleştiri konusu olan Batshuayi, takımda ikinci golcü pozisyonunda konumlandırıldığını ve bu durumu kabul etmedğini ifade etmişti.

Bu sezon 11 maçta forma giyen 30 yaşındaki santrfor 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

DEVRE ARASI FORVET TRANSFERİ

Mevcut kadro hücum rotasyonunda Dzeko, Batshuayi ve Umut Nayir'i elinde bulunduran Fenerbahçe, olası bir ayrılık durumunda bu bölgeye takviye yapacak.

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Son Dakika: Fenerbahçede Batshuayi için ayrılık kararı Devre arası transfer sürprizi...

NAPOLİ'NİN FENERBAHÇE AŞKI

Öte yandan İtalyan kulübü Napoli, Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'yi yakın takibe alırken bizzat oyuncuları tribünden de takip etti.

Napoli'nin bu iki oyuncu dışında Bright Osayi Samuel'i de yakın takibe aldığı iddia edildi.

Napoli, geçtiğimiz dönem Min-jae Kim'in sözleşmesindeki 18.05 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek stoper oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Eljif Elmas ise, 2017 yılında Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş; gösterdiği performansın ardından Napoli 16,1 milyon euro bedel ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Osayi Samuel

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