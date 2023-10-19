Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in talipleri artıyor, Gölcükspor pay bekliyor! Hedef 10 milyon euro...

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A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerle birlikte yıldızı iyice parlayan İsmail Yüksek konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HIRVATİSTAN'DAKİ MAÇA DAMGA VURMUŞTU

Opta'nın verilerine göre; Hırvatistan karşısında sekiz top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmıştu.

Ayrıca İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu olmuştu.

MILAN'IN RADARINA GİRMİŞTİ

Sonrasında İtalya basınından Calciomercato, Hırvatistan - Türkiye maçında Milanlı gözlemcilerin, İsmail Yüksek'e dikkat kesildiğini duyurmuştu.

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Ayrıca Haberde; Milan'ın yaz transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı hatırlatışmıştı. Böylece Fenerbahçe ile geliştirilen ilişkilerin bu transferde rol oynayabileceği kaydedilmişti.

SON OLARAK NAPOLI VE LEVERKUSEN İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Napoli ve Bayer Leverkusen bir süredir İsmail Yüksek'i takip ediyor. Bu arada 24 yaşındaki futbolcunun transferi, eski kulübü Gölcükspor'u da yakından ilgilendiriyor.

GÖLCÜKSPOR PAY ALACAK

Öyle ki Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in bir sonraki satışından payı bulunuyor. Söz konusu pay, oyuncunun bonservis bedeline göre değişkenlik gösteriyor.

İşte Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in sonraki satışından pay hakları:

- 2 milyon euro bonservisle transferden yüzde 10 pay.

- 2 milyon ile 7 milyon euro arasındaki bonservisle transferden yüzde 5 pay.

- 7 milyon euro ve üzerindeki bonservis bedelinden yüzde 2 pay.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ EN AZ 10 MİLYON EURO

Haber detayında Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'ten en az 10 milyon euro gelir beklediği vurgulanırken, söz konusu senaryoda Gölcükspor'un alacağı pay 200 bin euro olacak.