Alexander Djiku: Fenerbahçe’nin projesi beni bayağı etkiledi

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Fenerbahçeli Alexander Djiku, transfer döneminde başka kulüplerden de teklifler almasına karşın sarı lacivertli kulübü seçtiğini ve şu an bu kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fransız RMC Sport’a konuşan Djiku, “Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa’dan hem Avrupa’nın diğer takımlarından fakat Fenerbahçe’nin sunduğu teklif benim için daha cazipti. Avrupa kupalarında oynamak istiyordum. Strasbourg’da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu” dedi.

BU KARAR İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Transfer kararını ailesi ve menajeriyle birlikte aldığını belirten Djiku, “Fenerbahçe’nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyorlar. Türkiye’nin UEFA sıralamasından dolayı bu sene Konferans Ligi’ne gitti. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi hakkı elde edecek. Dediğim gibi iyi düşündük. Bugün bu karar için çok mutluyuz” diye konuştu.