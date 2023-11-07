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Futbola İtalyan ekibi Cesena altyapısında başlayan Boşnak futbolcu Dario Saric, Ascoli ve Palermo formalarını da giydi. Sezon başında 1 yıllığına Palermo’dan Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor’un yolunu tutan başarılı orta saha, Akdeniz ekibinde şimdiye kadar görev aldığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında kaydettiği gollerle takımına galibiyet kapısını açan Saric, geçen yıl seçildiği Bosna Hersek Milli Takımı’nın formasını 1 kez giydi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in orta sahadaki kilit isimlerinden olan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki yükselen performansını Spor Arena’ya anlattı.

“SÜPER LİG, KESİNLİKLE ÇOK ÜST DÜZEYDE OLAN BİR ŞAMPİYONA”

Daha önce Cesena, Ascoli ve Palermo gibi takımlarda forma giydiniz. Türkiye Süper Ligi'ndeki futbol hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Süper Lig, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, çok güçlü ve çok iyi donanımlı takımların yer aldığı kesinlikle çok üst düzeyde olan bir şampiyona. Dolayısıyla bu seviyedeki oyunculara karşı rekabet edebilmek benim için kesinlikle büyük bir motivasyon. Süper Lig, gerçekten zor bir lig ama burada olmak benim için çok önemli.

“11 MAÇTA DA SÜPER LİG’İN ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLARINA MEYDAN OKUDUK”

Süper Lig'de şimdiye kadar oynadığınız 11 maçta 15 puan topladınız. Takım olarak Süper Lig'deki hedeflerinizden bahseder misin?

Bence harika bir teknik kadroya sahip olan gerçekten iyi bir takımımız var. Bu ilk 11 maçta Süper Lig’de en güçlü takımlar arasında yer alan çok çok güçlü takımlara meydan okuduk. Uzun vadede kesinlikle daha da fazla puan alacağımızı düşünüyorum. Bizi tatmin edecek büyük puanlar elde edebileceğimize inanıyorum.

Antalyaspor'la şimdiye kadar çıktığın 9 maçta 2 gol kaydettin. Bireysel performans olarak hedeflerin nelerdir?

Antalyaspor’da oynamaya başladığımdan beri hiçbir zaman sadece kişisel hedeflerimi düşünmedim. Daha çok takımımın zaferlerini düşündüm ama açıkçası gol atabildiğim için mutluyum. Her şeyden önce tekrar gol atmayı ve takımım için daha önemli puanlar kazandırmayı umuyorum.

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“NURİ ŞAHİN, HARİKA GELECEĞİ OLAN BİR TEKNİK DİREKTÖR. TAKTİKSEL OLARAK ÇOK İYİ”

Teknik Direktör Nuri Şahin daha önce Borussia Dortmund, Liverpool ve Real Madrid gibi büyük takımlarda futbol oynamıştı. Antalyaspor’da futbol sorumlusu olarak görev yapan Nuri Şahin'in takım yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nuri Şahin, bizim için dünyanın en önemli takımlarında oynamış harika bir futbolcuydu. Nuri Şahin, aynı zamanda harika bir geleceği olan birisi. Bence Nuri Şahin harika bir antrenör olacak çünkü maçlara karşı kesinlikle çok hazırlıklı ve taktiksel olarak çok iyi birisi. Bize çok yardımcı oluyor. Bir orta saha oyuncusu olarak şanslıyım çünkü Nuri Şahin kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor ve bana pek çok tavsiyede bulunuyor.

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“FENERBAHÇE MAÇINDA CESARETİMİZİ VE KALİTEMİZİ GERÇEKTEN GÖSTERDİK”

Süper Lig’in 5.haftasındaki mücadelede Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2 kaybetmenize rağmen dirençli bir oyun ortaya koymuştunuz. O maçla ilgili anılarından bahseder misin?

Fenerbahçe'ye karşı mükemmel bir maç oynadık. Maçta uzun süre harika futbol oynayarak öne geçmeyi de başardık ama ne yazık ki onlar bizim hatalarımızdan daha iyi yararlandılar. Yine de oynadığımız maçla gurur duyuyorum. Cesaretimizi ve kalitemizi gerçekten gösterdik.

“BEŞİKTAŞ GİBİ HARİKA BİR TAKIMA KARŞI GOL ATMAK HEYECAN VERİCİYDİ”

Geride bıraktığımız hafta sahanızda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederek önemli bir puan kazandınız. Ayrıca Beşiktaş’a karşı 46. dakikada 1 gol attın. Çekişmeli mücadeleyi değerlendirir misin?

Beşiktaş'a karşı ilk yarıda sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda ortaya çıkıp, güzel goller atarak mükemmel bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle böyle harika bir takıma karşı gol atmak ve kazanmak gerçekten heyecan vericiydi.

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“EDİN DZEKO, AVRUPA’NIN VE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FORVETLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU KANITLIYOR”

Fenerbahçe, sezon başında Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşın Edin Dzeko'yu transfer etmişti. Dzeko, şimdiye kadar 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Dzeko hakkında ne düşünüyorsunuz? Dzeko'ya karşı oynamak nasıl bir duyguydu?

Edin Dzeko hakkında ne söyleyebilirim ki? O çok iyi bir oyuncu. Dzeko, çok güçlü ve bunu her yıl doğruluyor. Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü forvetlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Fenerbahçe ile çok iyi işler yapıyor ve Süper Lig’de liderliğe yakın durumdalar. Taraftarlarla dolu, sahip oldukları güzel bir stadyumda ona karşı oynamak inanılmazdı.

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Pozisyon olarak orta sahada oynuyorsunuz. Hangi futbolcuyu örnek alıyorsunuz? (tarz ve teknik özellikler açısından)

Bana ilham veren belirli bir oyuncu yok, pek çok orta saha oyuncusunu beğeniyorum. Sadece maksimum performansa ulaşmak için kendimi her açıdan geliştirmeye çalışıyorum.

1 yıl Antalyaspor'da oynayacaksınız. Gelecek hedefleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de oynamaya devam etmek istiyor musunuz?

“TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR TUTKU VAR”

Evet, Türkiye’de oynamaya devam etmek isterim. Süper Lig’den çok keyif alıyorum. Süper Lig, Avrupa'nın en önemli şampiyonalarından biri ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Türkiye'deki taraftarların futbol tutkusu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’deki taraftarlarda çok önemli bir tutku var. Her şeyden önce futbolu seven çok sayıda insanın olduğu güzel stadyumlar var ve taraftarlar bu duygularını bize aktarıyorlar.