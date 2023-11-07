Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, PFDK’ya sevk edildi

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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 07.11.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevkler belli oldu.



PFDK’ya yapılan sevkler şu şekilde:



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün 04.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu JOELSON AUGUSTO MENDES MANGO FERNANDESin aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe A.Ş. Kulübünün 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EMİR HULUSİ YOLAÇın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞın aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün 05.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



BITEXEN ANTALYASPOR Kulübünün 05.11.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 8/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün 06.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.nin 06.11.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICAnın aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."