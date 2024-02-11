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Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye duvar oldu!

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Alanyasporun kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçeye duvar oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 21:22

Alanyaspor'un file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

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Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2 sona ererken konuk ekibin kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın performansı dikkat çekti.

35 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi 6 kurtarışla tamamladı.

5 SANİYEDE 2 KURTARIŞ

Ertuğrul, 77. dakikada skor 2-2 iken önce Krunic'in şutunu çeldi ve dönen topta İrfan Can Kahveci'ye izin vermedi.

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TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Ertuğrul Taşkıran'a yönelik protestolar ilk yarının bitmesiyle artış gösterdi. Çağdaş Altay'ın ilk yarıyı bitirmesi sonrası Ertuğrul Taşkıran'ın aleyhine tüm stattan tezahüratlar yükseldi.

 

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

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