Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye duvar oldu!

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Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2 sona ererken konuk ekibin kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın performansı dikkat çekti.
35 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi 6 kurtarışla tamamladı.
5 SANİYEDE 2 KURTARIŞ
Ertuğrul, 77. dakikada skor 2-2 iken önce Krunic'in şutunu çeldi ve dönen topta İrfan Can Kahveci'ye izin vermedi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Ertuğrul Taşkıran'a yönelik protestolar ilk yarının bitmesiyle artış gösterdi. Çağdaş Altay'ın ilk yarıyı bitirmesi sonrası Ertuğrul Taşkıran'ın aleyhine tüm stattan tezahüratlar yükseldi.
Ertuğrul Taşkıran'dan üst üste 2 kurtarışpic.twitter.com/oQyPfX6or7— Spor Arena (@sporarena) February 11, 2024