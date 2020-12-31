Ahmet Kutucu'ya Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da talip oldu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ses getiren ancak ligde son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girmenin planlarını yapıyor.

GOLCÜLER SUSTU

Sarı lacivertlilerde golcülerden istenilen verim alınamazken Samatta, Cisse ve Ademi toplamda 6 gollük katkı yaptı.

Ocakta bir golcü daha almanın planlarını yapan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki golcü Ahmet Kutucu'yu kadroya katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin, A Milli Takım forması da giyen Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Siyah beyazlıların da Schalke'nin kapısını satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama yöntemiyle çalacağı iddia edildi.

49 MAÇA ÇIKTI

3 sezondur Alman ekibinin a takımında forma giyen Kutucu; 49 maçta, 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

2 KEZ A MİLLİ TAKIM'DA OYNADI

Genç golcü, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer kez A Milli Takım forması giydi.

Ahmet Kutucu'ya kariyer tehdidi...

Schalke 04 forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu, Almanya'dan tehditvari telefonlar almaya başlamıştı.

Haber Global'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke Kulübü, A Milli Takım'ın davetini kabul eden Ahmed Kutucu'yu telefonla aramış, Türkiye seçiminin kariyerini etkileyebileceğini söylemişti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Ahmed Kutucu'yu Andorra ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etmişti.

Ahmet Kutucu kimdir?

Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. 2003-2006 tarihinde Sportfreunde Haverkamp, 2006-2011 tarihinde Rot-Weiss Essen, 2011 yılından bu yana ise Schalke takımında forma giyen Ahmed Kutucu, forvet mevkisinde forma giyiyor.

Sağ ayağına hakim olan Ahmed Kutucu 1,81 boya sahiptir.

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